Les presons tornen a proposar el tercer grau per als presos de l'1-O

Les juntes de tractament de les presons de Lledoners, Puig de les Basses i Wad-Ras han tornat a informar favorablement de la concessió del tercer grau penitenciari als nou polítics independentistes empresonats pel Tribunal Suprem. El secretari de Mesures Penals, Amand Calderó, ha dit que els sis mesos transcorreguts des de la concessió de la semillibertat, revocada pel Suprem el desembre passat, refermen encara més el tercer grau, ja que, a més, tots ja han passat la quarta part de la pena o estan a punt de fer-ho. Les juntes ho han proposat per unanimitat en el cas de Jordi Sànchez, Jordi Cuixart i Dolors Bassa, i per majoria en el cas de la resta d'empresonats.



Romeva insisteix que "l'única solució real" per als presos és "l'amnistia i l'autodeterminació"



L'exconseller Raül Romeva, ara a presó pel cas de l'1-O, ha reaccionat a través de Twitter a la petició del tercer grau que les juntes de tractament dels centres penitenciaris han fet per als condemnats del procés independentista. "Tornem a ser on érem. I l'única solució real també és allà on era: amnistia i autodeterminació", assegura Romeva insistint així en aquestes dues mesures que reclamen els independentistes. En el mateix sentit s'ha expressat el seu partit, ERC, que en una piulada definia el tercer grau com "un petit pas" però aprofitava per reclamar la seva "llibertat" i "l'amnistia".



Cuixart: "Aquest tercer grau efímer no és la solució de res"



El president d'Òmnium, Jordi Cuixart, ha manifestat que "aquest tercer grau efímer no és la solució de res" després de conèixer que els presons de Lledoners, Wad-Ras i Puig de les Basses han tornat a proposar aquesta classificació per als presos de l'1-O. "Hem entrat a la presó perquè volem decidir el nostre futur polític, i cap xantatge d'estat no ens farà renunciar a res. Amnistia, retorn dels exiliats i autodeterminació", ha defensat a través del seu compte de Twitter. En un comunicat, Òmnium vaticina que els poders de l'Estat tornaran a tombar la proposta de les presons i demana concentrar els esforços en l'amnistia i "no desviar l'atenció amb un debat sobre els graus penitenciaris".