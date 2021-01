Catalunya prorrogarà les restriccions per coronavirus una setmana més

El Govern prorrogarà set dies les restriccions actuals, fins al dilluns 25 de gener, segons ha avançat TV-3. Així doncs es prorroga el confinament municipal cada dia de la setmana i el tancament dels comerços no essencials el cap de setmana. La decisió s'anunciarà aquest migdia, després de la reunió del Procicat en què es tracten les restriccions vigents a Catalunya per combatre la pandèmia del coronavirus. Les mesures actuals van entrar en vigor el 7 de gener, després del repunt de casos per les festes nadalenques, i tenien una durada inicial de 10 dies, que vencen diumenge. La consellera de Salut, Alba Vergés, i el conseller d'Interior, Miquel Sàmper, compareixeran a les 12.00 hores en roda de premsa per explicar-ho.

El vicepresident del Govern en funcions de president, Pere Aragonès, ja va obrir dimecres la porta a prolongar el confinament municipal davant l'evolució «preocupant» del ritme de contagis de Covid-19. En la seva compareixença davant la Diputació Permanent del Parlament, el dirigent republicà va avançar que el Procicat analitzarà si manté aquesta restricció i d'altres. «Amb l'anàlisi de les dades que anem rebent aquest dimecres i que rebrem al llarg de dijous, en el marc del Procicat, s'estudiarà quines són les decisions per prendre a partir de dilluns vinent: si es mantenen les mesures o si es canvien», va explicar.

El Procicat també s'haurà de pronunciar sobre les mesures que afecten el comerç: centres comercials tancats i tancament durant els caps de setmana de tots els comerços que no siguin essencials. Precisament el sector es va manifestar dimecres a les portes del Palau de la Generalitat per reclamar al Govern que revisi aquestes mesures, que els estan portant «a la ruïna».