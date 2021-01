Què es pot fer i què no a Catalunya i en quines dates

Catalunya prorrogarà les restriccions per coronavirus una setmana més. És a dir, fins almenys el 24 de gener es mantindrà el confinament municipal tots els dies i els comerços no essencials tancats el cap de setmana. A continuació llistem aquestes i totes les altres restriccions que hi ha en vigor:

RESTAURACIÓ

Restaurants i bars podran obrir amb un 30% de l'aforament a l'interior i del 100% a les terrasses. La distància de seguretat serà com a mínim de 2 metres entre taules. Les taules seran de màxim 4 persones (6 si són de la mateixa bombolla de convivència). Només podran obrir de cara al públic per servir esmorzars (de 07.30 a 09.30 hores) i dinars (de 13.00 a 15.00 hores). Els bars i restaurants que facin menjar per emportar podran servir sopars: de 19.00 a 22.00 hores si el client ve a recollir l'encàrrec, i fins a les 23.00 si el local serveix menjar a domicili. Es prohibeix l'obertura de bars i restaurants situats en centres comercials. Els Mossos faran inspeccions en aquests locals per garantir que compleixen les mesures de seguretat.

CULTURA

Cines, teatres, auditoris, sales de concerts, museus i sales d'exposicions podrien obrir amb un 50% de l'aforament i un màxim d'ocupació de 500 persones. A partir del dilluns 14 de desembre, el Procicat permetrà fins a 1.000 persones per sessió o actuació sempre que es compleixin les condicions del ventilació i el límit del 50% de l'aforament.

ESPORT

Les activitats esportives queden prohibides tret que siguin a l'aire lliure. Això implica el tancament dels gimnasos, que ja estaven bastant limitats. Es manté la reobertura de les instal·lacions esportives a l'aire lliure amb un 50% de l'aforament i també a les piscines, tot i que siguin en recintes tancats. Es permet la pràctica esportiva federada no competitiva en equipaments a l'aire lliure. Les activitats, excepte les federades, es podran fer amb un màxim de 6 persones.

COMERÇ

Les mesures són especialment restrictives amb el comerç. Els comerços de fins a 400 metres quadrats només podran obrir de dilluns a divendres. Els centres comercials queden tancats. I en cap de setmana, només podran obrir les botigues considerades essencials (farmàcia, alimentació).

CERIMÒNIES

El pla original limita al 30% l'aforament per a actes religiosos i cerimònies civils, que mai poden superar les 200 persones. Aquestes restriccions canvien a partir de dilluns 14 de desembre: aquests actes podran acollir fins a 1.000 persones si l'acte es desenvolupa de forma estàtica, a l'aire lliure o en espais físics tancats i complint les condicions de ventilació, controls de qualitat d'aire i d'aglomeracions.

MOBILITAT

Es decreta el tancament perimetral municipal de dilluns a divendres, cosa que sense efecte el tancament comarcal vigent fins ara. Es manté el tancament perimetral de Catalunya. D'altra banda, el toc de queda nocturn continua vigent fins a les 22.00 hores.