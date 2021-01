La CDU tria nou líder, una etapa decisiva en el llarg comiat de Merkel

La Unió Cristianodemòcrata (CDU) alemanya tria al seu nou líder en el congrés que s'obre avui, una cita decisiva per al llarg comiat de la cancellera Angela Merkel, a mesos de les eleccions generals després de les quals deixarà el poder.

Serà el segon intent d'encarrilar la successió en el partit de Merkel, que el 2018 va passar les seves regnes a la continuista Annegret Kramp-Karrenbauer -o AKK, com se la denomina-, uns mesos després d'anunciar que no optaria a una altra reelecció com a canceller. Res s'ha cenyit als plans de successió ordenada de Merkel. AKK va tirar la tovallola un any després, qüestionada com a líder, encara que ha seguit al capdavant del partit preparant la transició.

La pandèmia va obligar a ajornar per dues vegades -l'abril i al desembre- els congressos federals que havien de triar al nou líder de la CDU. La pandèmia marcarà els últims mesos al poder de Merkel, inclosos els successius comicis regionals fins a les eleccions generals del 26 de setembre.

La seva gestió en aquesta crisi va revaloritzar a Merkel el 2020, any que havia arrencat per a ella sota el signe del desgast. Alemanya travessa el pitjor moment de la pandèmia, entre successius màxims de víctimes mortals i contagis i la pràctica paralització de la seva vida pública i econòmica.

L'elecció del líder de la CDU és ja inajornable i haurà d'emergir del vot telemàtic entre els 1.001 delegats, demà. El congrés s'haurà obert, avui, amb una salutació d'AKK i un altre de Merkel, qui presumiblement es dirigirà així per última vegada als seus delegats des del seu lloc de canceller.

Tres són els aspirants: el dretà Friedrich Merz, enemic històric de Merkel; un exministre al qual la cancellera va cessar el 2012, Norbert Röttgen; i el centrista Armin Laschet, primer ministre del «Land» de Renània del Nord-Westfàlia, el més poblat del país.

Merz, qui el 2018 va lluitar ja per la presidència però va ser derrotat per AKK, té així la seva segona oportunitat; Röttgen s'ha guanyat adeptes pel seu tarannà moderat i Laschet té el suport de la delegació més poderosa, però les seves relliscades en la gestió de la pandèmia, a escala regional, l'han perjudicat. No hi ha pronòstics clars, com tampoc ho és que qui aconsegueixi més vots acabi sent qui lluiti per la Cancelleria en les generals de setembre. A la victòria telemàtica haurà de seguir la ratificació via vot per correu . Després haurà de definir-se la candidatura del bloc conservador.