Espanya paga sous i viatges dels assistents de Joan Carles

Espanya paga els assistents dels quals disposa Joan Carles I als Emirats Àrabs Units, on va viatjar a l'agost acorralat per l'ombra de la seva fortuna opaca. Des de fa cinc mesos, el rei emèrit resideix a Abu Dhabi, on se l'ha pogut veure molt desmillorat i on rep l'auxili de tres ajudants de cambra. No obstant això, la factura d'aquesta escorta personal va a compte de l'erari públic espanyol, segons va revelar eldiario.es. El diari va publicar que els sous i els viatges d'aquests tres empleats de lliure designació -que roten cada mes- van a compte de Patrimoni Nacional, un organisme que depèn del Ministeri de Presidència que dirigeix Carmen Calvo.

Les tasques d'assistència a l'emèrit s'organitzen per torns, i el empleats eventuals es desplacen entre Espanya i el país asiàtic facturant a Viatges El Corte Inglés. A més de les nòmines, els rebuts d'aquests bitllets d'anada i tornada entre Madrid i Abu Dhabi per al seguici de l'excap d'Estat frega els 4.000 euros, i això sense computar allotjament i dietes.

«S'han pagat factures a través de la delegació del Pardo de Patrimoni Nacional», van afirmar fonts de Patrimoni, organisme dirigit des de febrer per la socialista Llanos Castellanos. Aquesta institució, que s'encarrega de la gestió del patrimoni històric-artístic de país, no té atribucions -ni per llei ni per reglament- que al·ludeixin a l'assistència de la prefectura de l'Estat. Des de Casa Reial, l'explicació és aquesta: res «es realitza fora del que són les normes legals. Hi ha unes normes estrictes pel que fa al personal i les seves comissions de servei». A més, fonts del Govern també van defensar que Joan Carles I no va deixar de disposar mai dels seus 3 ajudants de cambra després d'abdicar el 2014, «d'acord amb el que preveu la legislació vigent», i van explicar que Patrimoni Nacional es fa càrrec de les seves nòmines a petició de la Casa Reial.