El Govern català amplia de 10 a 15 milions la nova línia d'ajudes al comerç

El conseller d'Empresa i Coneixement, Ramon Tremosa, va anunciar ahir que les ajudes al comerç que va haver de tancar el 7 de gener i haurà de seguir en la mateixa situació almenys fins el 24 de gener passaran de 2.500 a 3.750 euros. La mesura s'ha pres després que la Generalitat hagi prorrogat set dies més les restriccions que havien de finalitzar aquest diumenge per frenar els contagis de la pandèmia. Els beneficiaris seran els establiments de centres, galeries i recintes comercials i els establiments amb una superfície de més de 400 metres quadrats. La línia total d'ajuts passarà de 10 a 15 milions d'euros. Està previst que les bases es publicaran els propers dies i just després s'obri la convocatòria.

Pel que fa les persones que l'havien demanat abans no caldrà que facin cap tràmit i ja cobraran la xifra directament actualitzada.

Tremosa ho va explicar en el transcurs d'una visita institucional a la Val d'Aran, on es va reunir amb la síndica d'Aran, Maria Vergés, entre d'altres. En declaracions als mitjans, el conseller va subratllar que la Generalitat ha donat 800 milions d'euros en tres mesos en ajudes directes als sectors més afectats per les restriccions per aturar la pandèmia i que d'aquests, 269 han estat transferits pel Departament d'Empresa.

L'augment a 3.750 euros per comerç que des del dia 7 de gener no hagi pogut obrir portes comportarà que la Generalitat augmentin la línia d'ajudes fins als 15 milions d'euros. Dimarts passat, el Consell de Govern ja va donar llum verd als primers 10 milions, que era la xifra prevista inicialment, i pròximament haurà d'autoritzar la transferència de cinc més.

El conseller Tremosa va detallar que les ajudes es pagaran abans de quinze dies. Segons va assegurar, a Catalunya hi ha 114.000 establiments comercials, dels quals la gran majoria –uns 110.000- compten amb una superfície inferior als 400 metres quadrats i han pogut obrir, tot i que amb restriccions respecte de l'aforament i havent de tancar el cap de setmana.

D'altra banda, Tremosa va defensar la «cirurgia fina» que ha aplicat la Generalitat en la gestió de la crisi malgrat, va dir, que «no ha agradat a ningú».