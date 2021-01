Malgrat que sembla clar que el judici polític a Donald Trump no es completarà abans de finals del seu mandat, el 20 de gener, el Senat, que aviat controlaran els demòcrates, té a la seva mà bloquejar les seves ambicions polítiques per a 2024 i privar-lo de la pensió vitalícia i els altres beneficis als quals tenen dret els expresidents.

Encara que Trump completi el seu mandat, si el judici polític obté el suport de dos terços del Senat, fins i tot amb Joe Biden instal·lat a la Casa Blanca, el mandatari republicà seria acusat formalment d'«alts crims» i s'obriria la porta a privar-lo posteriorment de gairebé tots els beneficis de ser expresident i assegurar-se que no torna a optar a un lloc polític per a tota la vida. El procés no és senzill. Després d'aprovar l0«impeachment» amb els vots de dos terços del Senat, totes dues cambres del Congrés han de votar a favor d'expulsar-lo de la Presidència i de nou una supermajoria a la Cambra Alta és necessària per a prendre aquest pas sense precedents.

Una altra votació addicional, aquesta vegada per majoria simple, seria necessària per excloure a Trump d'optar a qualsevol càrrec polític, fet que demanen els demòcrates i que per als republicans seria garantia de no haver de bregar amb Trump en un procés de primàries de cara a les eleccions de 2024.

Si l'impeachment i l'expulsió de la Presidència fossin aprovades pel Senat, Trump perdria també la seva pensió vitalícia a la qual tenen drets els expresident i que en el seu cas superaria els 200.000 dòlars anuals. La prohibició que rebi fons estatals es faria extensible a la dotació als expresidents per a viatges i per mantenir una oficina i assistents que donin suport al seu paper simbòlic d'assessor. Aquesta borsa de despeses reemborsables és de fins a un milió de dòlars, amb fons addicionals per a la exprimera dama Melania Trump.

Trump continuaria mantenint la protecció vitalícia del Servei Secret, una altra de les prerrogatives d'haver estat el cap de l'estat, regulada per una llei de 2013.

I tindria la possibilitat de recórrer aquests passos sense precedents del legislatiu i desafiar-los davant la Justícia i el Tribunal Suprem.