Les presons tornen a proposar el tercer grau per als presos del procés

Les presons de Lledoners, Wad Ras i Puig dels Basses han tornat a proposar el tercer grau pels nou líders independentistes presos, la qual cosa els permetria sortir diàriament i tornar al centre penitenciari només a dormir, tan sols un mes després que el Tribunal Suprem els el revoqués.

En roda de premsa, el secretari de Mesures Penals, Reinserció i Atenció a la Víctima, Amand Calderó, va informar ahir de la decisió de les juntes de tractament de les presons, que en aquesta ocasió no ha estat unànime, a diferència del juliol, quan per primera vegada van proposar el tercer grau, que el Suprem després va tombar.

A Lledoners, els tècnics de les juntes han aprovat per unanimitat concedir el tercer grau als Jordis, que van complir fa ja un any una quarta part de la seva condemna, i per majoria en el cas dels exconsellers Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Turull, Joaquim Forn i Josep Rull. També per majoria, la junta de Wad Ras ha proposat el tercer grau per a l'expresidenta del Parlament Carme Forcadell, mentre que a la presó de Puig dels Basses la decisió de concedir el règim obert a Dolors Bassa ha estat defensada per tots els membres de l'equip tècnic.

El tercer grau, que obliga solament a acudir a la presó a dormir de dilluns a dijous, no serà efectiu fins que el ratifiqui el Departament de Justícia, que té un termini màxim de dos mesos per fer-ho. Una vegada entri en vigor, la Fiscalia tindrà l'oportunitat de recórrer la classificació penitenciària dels presos, primer davant els jutjats de vigilància penitenciària i, en última instància, davant el Tribunal Suprem, així com demanar la seva suspensió mentre no hi hagi una decisió judicial ferma. Ja ho va fer amb el tercer grau que el juliol les presons van proposar per unanimitat per als nou presos, una decisió que va ser avalada pels jutjats de vigilància, però que el desembre va tombar el Tribunal Suprem, en un acte que també acordava revocar la flexibilització penitenciària mitjançant l'article 100.2 que se'ls va concedir poc després de començar a complir condemna.

Calderó va destacar que en les seves reunions d'ahir -quan s'esgotava el termini màxim de sis mesos per revisar la classificació- les juntes han posat la resolució del Suprem «en un plat de la balança» i, a l'altre, les «noves circumstàncies»: que els presos han complert mig any més de pena i han tingut més temps per observar la «conveniència» del tercer grau. A més, va subratllar, les juntes han tornat a apostar pel règim obert que fa sis mesos van concedir als presos, quan els Jordis, Forn i Rull tenen complerta una quarta part de la condemna i a mitjan febrer ho hauran fet tots.

El Suprem va revocar el passat 4 de desembre el tercer grau que la Generalitat havia concedit al juliol als presos del procés, un règim del qual ja solament gaudien Forcadell i Bassa, ja que els jutges de vigilància dels qui depenen la seva presons van descartar suspendre'l fins que la decisió no fos ferma. Per contra, el jutjat de vigilància que té encomanat el control de Lledoners sí que va estimar la petició de la Fiscalia i va accedir a suspendre el juliol el tercer grau de Junqueras, Romeva, Rull, Turull, Forn i els Jordis, a l'espera que el Suprem es pronunciés.