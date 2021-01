Villarejo diu que una font va avisar del «possible risc» d'atemptat a Barcelona però que el CNI no la veia «fiable»

L'excomissari José Manuel Villarejo ha afirmat que una font "molt important" va avisar del "possible risc" d'atemptat a Barcelona, "com va passar lamentablement després a la Rambla". "El CNI va dir que no era fiable perquè abans havia treballat per ells però en realitat era un espia marroquí", ha dit Villarejo en la declaració com a acusat en el judici per calúmnies i denúncia falsa contra l'excap del CNI, Félix Sanz Roldán, al jutjat penal número 8 de Madrid. Villarejo també ha afirmat que el 2015 va plantejar la possibilitat d'infiltrar una font que avisava que "alguns imams a Catalunya" podien ser "membres dels serveis secrets marroquins". Finalment no es va fer.

Villarejo ha dit que ell ho va plantejar en notes internes de treball, que estan en els seus arxius personals i ha suposat que ja s'hauran eliminat "com tantes altres coses que molesten".

L'excomissari ho ha dit quan explicava perquè acusa Sanz Roldán d'haver filtrat a un diari una fotografia obtinguda en una operació antiterrorista en la qual havia participat com a agent encobert.

Villarejo ha afirmat que només el CNI pot haver filtrat aquesta imatge.