Villarejo s'asseu al banc dels acusats per primera vegada aquest divendres

L'excomissari José Manuel Villarejo s'asseurà aquest divendres per primera vegada al banc dels acusats i no serà per cap de les múltiples peces que s'han anat obrint a l'Audiència Nacional a partir dels àudios intervinguts al seu domicili, en relació amb els diferents encàrrecs que rebia d'empreses i particulars per investigar els seus rivals o competidors. Serà per un delicte de calúmnies a l'exdirector del Centre Nacional d'Intel·ligència (CNI) Félix Sanz Roldán i per un altre de denúncia falsa.

La vista, que ja ha sigut ajornada quatre vegades, es manté, almenys fins a última hora, malgrat que la fiscalia madrilenya va demanar la suspensió de totes pels problemes que presenten els desplaçaments per la capital després del pas del 'Filomena'. Les anteriors vegades el judici es va ajornar per la pandèmia i per les dificultats tècniques que presentava que l'examiga del rei emèrit Corinna Larsen declari com a testimoni per videoconferència des de Londres.

Més judicis aquest any

Villarejo, que es troba en presó preventiva des de novembre del 2017, s'enfronta a una petició fiscal de dos anys de presó, un pel delicte de calúmnies i un altre per denúncia falsa en aquest judici, que no serà l'únic que se celebri contra ell aquest any, ja que només es pot mantenir a la presó sense estar condemnat un màxim de quatre anys des del seu ingrés a la presó.

El delicte de denúncia falsa es basa en la que el mateix Villarejo va posar l'1 de juny del 2017 contra Sanz Roldán i un periodista per un article. Argumentava que la fotografia que il·lustrava la informació havia sigut seva obtinguda en una operació antiterrorista en què havia participat com a agent encobert. Allà descendia d'un avió a l'aeroport de Melilla.

Afirmava que se li havia proporcionat al diari 'El País' amb el coneixement i autorització de Sanz Roldán, cosa que seria constitutiu d'un delicte de descobriment i revelació de secrets i col·laboració amb activitats d'organitzacions terroristes. La denúncia es va rebutjar i va acabar sent ell el denunciat per la Fiscalia i l'Advocacia de l'Estat.

L'acusació de les calúmnies s'articula per la Fiscalia en el programa de 'Salvados' que el juny del 2017 va emetre La Sexta, en què l'acusat va dir que Sanz Roldán havia amenaçat de mort Corinna Larsen.