Armin Laschet succeirà a Merkel com a president de la CDU

Armin Laschet ha estat escollit aquest dissabte nou president de la CDU, el partit de la cancellera Angela Merkel. Laschet, president de l'estat federat de Rin del Nord - Westfàlia, ha obtingut el suport de 521 dels 991 emesos i s'ha imposat al Friedrich Merz, el candidat més conservador, que ha obtingut 466 vots.

Segons diversos diaris locals, la victòria de Laschet suposa el triomf de la continuïtat, la moderació i la posició de centre. Laschet i Merz han arribat a la votació definitiva després d'haver quedat pràcticament empatats a la primera volta, amb 380 i 385 vots respectivament. Laschet, de 59 anys, substituirà Annegret Kramp-Karrenbauer, que va renunciar al càrrec el febrer de l'any passat.

"Sóc conscient de la responsabilitat que comporta aquesta feina i faré tot el possible per fer-ho bé en les properes eleccions regionals i per assegurar-me, de cara a les eleccions nacionals que el proper canceller, provingui d'aquest partit", ha declarat Laschet en els primers comentaris després de la seva victòria.