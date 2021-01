Berga va destinar prop de 200.000 euros al pla de xoc del 2020 contra la covid-19

L'Ajuntament de Berga va destinar 188.000 euros a pal·liar els efectes socioeconòmics derivats de la crisi sanitària de la covid-19 durant el 2020. El consistori va invertir una part de l'import dels esdeveniments cancel·lats per la pandèmia a accions desenvolupades en diferents àmbits d'actuació per tal de dinamitzar el teixit econòmic, comercial, cultural i social de la ciutat.

La dinamització comercial ha estat un dels eixos d'actuació inclosos al Pla de Xoc de 2020 amb un import de 40.000 euros. D'una banda, l'Ajuntament va destinar 20.000 euros al conveni signat amb Bergacomercial per executar el Pla de Dinamització Comercial a través de campanyes, accions i activitats realitzades durant l'últim trimestre del 2020 per beneficiar el conjunt d'establiments comercials, hostaleria, restauració i serveis de la ciutat. A més, també es van posar en marxa accions paral·leles amb l'entitat, com ara un cicle de cinema a la fresca itinerant durant l'estiu, la creació d'un mural d'art urbà de l'artista Nil Safont en homenatge als oficis de tradició artesana, i una campanya audiovisual centrada en el sector de la moda.

Berga també participa en la campanya «Rasca i compra al Berguedà», organitzada per l'Agència de Desenvolupament i el Consell Comarcal. Els comerços s'encarreguen de repartir els tiquets amb cada compra realitzada pels clients i clientes. Les targetes premiades tenen un import de 10 euros i es poden bescanviar fins al 28 de febrer del 2021. En aquest cas, el consistori hi ha aportat uns 50.000 euros.

Finalment, també s'ha de destacar els 40.000 euros destinats a la subvenció de projectes socials impulsats per entitats i associacions sense ànim de lucre, la marató cultural dedicada al teixit associatiu local, i l'exempció de pagament de les terrasses i les parades de mercat durant el segon semestre de 2020.