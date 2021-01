Corinna Larsen confirma que Sanz Roldán la va amenaçar per ordre de Joan Carles I

L'excomissari José Manuel Villarejo va utilitzar el seu primer judici per presentar-se com a víctima d'una persecució per haver-se enfrontat a l'exdirector del Centre Nacional d'Intel·ligència (CNI) Félix Sanz Roldán, «quan ningú s'hi atrevia». I la testimoni esperada amb més expectació, Corinna Larsen, ho va confirmar per videoconferència des de Londres en assegurar que va ser amenaçada en 2012 per qui era responsable del CNI, que actuava per ordre de Joan Carles I.

Acusat i testimoni van responsabilitzar Sanz Roldán de tots els seus mals, la qual cosa ell mateix va intentar rebatre: va negar que Villarejo col·laborés amb el CNI, així com haver amenaçat Larsen o haver enviat «mercenaris» a les seves oficines de Mònaco, ni tan sols per evitar als ´paparazzi', com ella havia declarat que li va explicar el rei emèrit.

Després de sentir totes les versions, la fiscalia va retirar el delicte de calúmnies i només va mantenir el de denúncia falsa, perquè quan Villarejo va dir a televisió que Sanz Roldán havia amenaçat l'empresària, reproduïa el que ella li havia explicat. I al judici acabava de declarar que estava «terroritzada» per estar enfrontada a «persones tan poderoses» com el rei emèrit. L'Advocacia de l'Estat en canvi va mantenir que Villarejo havia calumniat Sanz Roldán, injuriat el CNI i presentat una denúncia falsa en la qual el va acusar d'haver facilitat a un diari una fotografia seva en una operació secreta.

La defensa de Villarejo va demanar la seva absolució, perquè tant si Sanz Roldán va amenaçar Larsen com si no, ell així ho creia. L'excomissari, que s'enfronta a desenes d'anys de presó en les causes de l'Audiència Nacional, va enquadrar la seva actuació en el seu amor a Espanya («amb la mare i amb la pàtria amb raó o sense ella», va dir davant el magistrat que el jutja, Jesús de Jesús). Va assenyalar que es va entrevistar a Londres amb Corinna per «seduir-la, enganyar-la i guanyar-se la seva confiança» amb la finalitat de recuperar la documentació sensible per al país que guardava.

L'excomissari va indicar que Larsen li va reconèixer que estava «aterrida» i amenaçada per la seva relació amb el rei emèrit i ha assegurat no entendre com Sanz Roldán va anar «a amenaçar de mort a aquesta dona» i no va enviar a «algú anònim» com ell.

Sense transició, Villarejo va fer desfilar pel judici operacions secretes, Jordi Pujol, l'11-M i els atemptats de Barcelona i Cambrils. Expert a alimentar teories conspiranòiques, va deixar caure que el CNI sabia del risc d'«uns certs imants» a Catalunya, perquè ho havia fet constar en notes «que s'havien fet desaparèixer» i que una font «molt important» havia alertat d'un atemptat a Barcelona que es va descartar per venir d'una que ja havia treballat per al CNI i que «en realitat era un espia marroquí».

Sanz Roldán va negar la major: «Mai vaig saber que Villarejo tingués cap relació amb el CNI i vaig prendre mesures perquè no les tingués». Mai havia parlat amb ell i el veia per primera vegada, va assegurar. Del que no va voler parlar va ser de la reunió que Corinna havia dit que van tenir a Londres i es va limitar a negar haver-la amenaçat i tota operació a l'estranger.

Villarejo va posar el colofó al judici amb la seva última paraula: «Ja m'ho han pres tot. Porto quatre anys a la presó (els complirà al novembre). Però no em prendran la convicció que existeix justícia a Espanya i que actua amb independència», va dir.