Dimiteix el Govern dels Països Baixos per l'escàndol sobre les ajudes socials

El Govern de Països Baixos va presentar ahir la dimissió després dun escàndol sobre ajudes socials, després que s'hagi confirmat que nombroses famílies es van veure obligades a retornar diners després de ser acusades de frau de manera injustificada. El líder socialdemòcrata, Lodewijk Asscher, va renunciar dijous al càrrec pels errors comesos durant la seva etapa com a ministre, en la qual 20.000 famílies -moltes d'elles estrangeres- es van quedar de manera irregular sense els subsidis que teòricament li corresponien per fill. La sortida d'Asscher anticipava el que va passar ahir. No semblava suficient la disculpa pública de l'Executiu i amb l'abonament d'una indemnització de 30.000 euros a cadascuna de les famílies afectades.