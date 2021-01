La Fiscalia Nacional Financera francesa ha obert una investigació preliminar per tràfic d'influències i blanqueig contra l'expresident Nicolas Sarkozy per aclarir les seves activitats com a conseller d'una asseguradora a Rússia.

Segons el digital Mediapart, conegut per les seves revelacions sobre la política francesa, la Fiscalia Financera investiga un contracte de tres milions d'euros entre l'expresident i una societat d'assegurances, Reso Garantia, controlada per dos oligarques russos «assidus dels paradisos fiscals» i associada a la francesa Axa.

La investigació és va obrir l'estiu de l'any 2020 després d'una alerta dels serveis d'intel·ligència financers sobre les raons per els quals Sarkozy està sent remunerat.