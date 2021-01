L'1,6 % dels catalans ja han rebut la primera dosi de la vacuna

Els equips de vacunació de Catalunya han injectat la primera dosi de la vacuna anticovid a 120.956 persones, és a dir, l'1,6 % de la població, de les quals 15.876 ahir.

Les 120.956 dosis injectades fins ara suposen el 65,1 % de les que Catalunya ha rebut fins a aquesta setmana: 180.000 de Pfizer i 5.800 de Moderna. Segons el Departament de Salut, ahir es van administrar 15.876 dosis, la majoria de la de Pfizer-BioNTech a personal sanitari, treballadors i interns de geriàtrics i funcionaris de presons i centres de justícia juvenil. Ahir era previst que acabés la infiltració de la primera dosi als residents i treballadors de geriàtrics catalans, excepte els que estan en situació vermella amb molts contagiats, on no es podrà inocular fins que no tinguin casos positius.

El Govern català vol aconseguir una velocitat de creuer que permeti administrar més de 738.000 dosis fins a finals de març, unes 8.800 vacunes diàries. A partir de dilluns es començaran a administrar les segones dosis als primers que la van rebre i serà al cap d'una setmana quan, segons els científics, la vacuna serà plenament eficaç per prevenir la covid-19.

D'altra banda, el laboratori estatunidenc Pfizer va anunciar ahir que les entregues de vacunes s'alentiran entre finals de gener i principis de febrer i això suposarà que les remeses compromeses amb diversos països, entre ells els de la Unió Europea, arribaran amb un 20% menys de dosi. La farmacèutica al·lega que farà canvis en la producció per augmentar el ritme les setmanes següents. L'anunci arriba just a les portes que la setmana vinent es comencin a posar les segones dosis de la vacuna.