L'escola de Castellfollit del Boix és la primera del Bages confinada del tot

L'escola Coll de Gossem de Castellfollit del Boix és la primera del Bages que, des que es va iniciar aquest curs, ha hagut de fer un confinament complet per un positiu de covid-19. De fet, ahir era un dels dos únics centres que hi havia totalment confinats a Catalunya, segons constava al portal Traçacovid, on el Departament d'Ensenyament recull la situació que hi ha a les escoles, llars d'infants i instituts d'arreu del país.

Cal tenir present, però, que es tracta d'una escola rural que funciona amb un sol grup-classe. En concret, té un total de 20 alumnes, segons va detallar a Regió7 la directora del centre, Concepció López. L'escola Coll de Gossem de Castellfollit del Boix va reprendre el curs dilluns amb normalitat després de l'aturada de Nadal i, segons va concretar López, el confinament ve motivat perquè, dimarts, el personal docent (són dos mestres amb dedicació total al centre i un tercer compartit) es va fer el test amb les automostres que ha distribuït el departament després de les vacances, «i dimecres ens van comunicar que un havia donat positiu». Això ha obligat, en conseqüència, a confinar tot el grup-classe, que equival a un confinament del conjunt de l'escola, ja que funcionen de manera unitària.

Concepció López ha concretat que aquest dijous ja es van fer les proves PCR a tots els alumnes, de les quals aquest divendres encara no se'n tenien els resultats. Per complir el període estipulat de confinament, el centre no podrà reprendre l'activitat presencial fins d'aquí a dues setmanes.

L'escola Coll de Gossem de Castellfollit del Boix és integrada a la Zona Escolar Rural (ZER) Tres Branques, de la qual també en formen part l'escola de Maians (nucli que també és del terme de Castellfollit) i les Passeres de Castellolí (Anoia). El centre té una vintena d'alumnes de P3 fins a segon de primària, ja que de tercer fins a sisè es fa a l'escola de Maians.

El confinament no ha afectat cap dels dos altres centres ja que, tot i que les escoles que formen part d'una mateixa ZER acostumen a fer activitats compartides al llarg del curs, quan s'ha detectat el positiu tot just s'acabava de reprendre i, a més, la directora de l'escola Coll de Gossem ha explicat que, «en la situació excepcional que tenim, el primer trimestre no vam fer cap activitat conjunta amb els altres dos centres, i en aquest segon tampoc no en tenim de moment cap de prevista».

Al conjunt de Catalunya, els grups escolars confinats per covid-19 eren ahir 670, 306 més que dijous, segons les dades del Departament d'Educació. Representen el 0,93% del total. Hi ha 18.036 persones confinades, 7.466 més que en el darrer balanç: 18.036 alumnes (+7.049), 1.054 docents i personal d'administració i serveis (+393) i 45 de personal extern (+24). En els darrers deu dies s'han confirmat 2.895 positius: 2.432 alumnes, 443 docents i personal d'administració i 20 de personal extern. Els positius acumulats són 38.236, 675 més que en el balanç anterior. Pel que fa als centres tancats, n'hi ha dos, un més que en el darrer balanç. L'altre centre confinat era la llar d'infants de Camallera (Alt Empordà).