Palestina celebrarà les primeres eleccions en 15 anys

El president de Palestina i de l'Autoritat Nacional Palestina, Mahmud Abbas, va anunciar aquest divendres que Palestina celebrarà, al llarg del 2021, eleccions presidencials, parlamentàries i al Consell Nacional, les primeres a fer-se en 15 anys. Els comicis parlamentaris es portaran a terme el 22 de maig, els presidencials el 31 de juliol i les eleccions al Consell Nacional Palestí el 31 d'agost.

Abbas ha emès un decret aquest divendres després de reunir-se amb la presidenta del Comitè Central d'Eleccions Palestines, Hana Nasser, a la plaça Presidencial de Cisjordània, en què indica que espera celebrar eleccions «a totes les governacions de Palestina, inclosa Jerusalem Oriental», annexionat per Israel el 1967, tot i que és un territori que consideren ocupat per Israel.

El Moviment de Resistència Islàmica (Hamas), per la seva banda, ha emès un comunicat acollint amb satisfacció la convocatòria d'eleccions, i ha incidit en «el seu interès que aquestes eleccions siguin un èxit per aconseguir els interessos del poble palestí, que té el dret absolut de triar els seus dirigents i representants».

A més han remarcat «la importància de proporcionar un clima per a la celebració d'eleccions lliures i transparents en què el votant pugui emetre el seu vot sense pressions ni restriccions, i amb tota la justícia i transparència». Finalment, han destacat la rellevància de «completar el procés electoral a Jerusalem, dins i fora del país per reconstruir el sistema polític palestí i acordar una estratègia nacional integral per fer front a l'ocupació sionista».



2006, l'últim precedent

En les últimes eleccions parlamentàries celebrades a Palestina, el 2006, en un resultat inesperat Hamas va aconseguir imposar-se, ampliant la bretxa política interna i va desembocar en l'ocupació de Gaza el 2007 pel grup islamista.

Aquesta victòria de Hamas a les urnes, a més, va provocar que la comunitat internacional tallés la seva ajuda a les autoritats palestines, cosa que va abocar les dues faccions a uns enfrontaments que van finalitzar amb la separació administrativa dels Territoris Ocupats Palestins. Les desavinences entre Hamas i Al-Fatah, el partit d'Abbas, s'han allargat durant anys, dificultant la celebració d'un procés electoral.

A finals de desembre, no obstant això, Hamas va remetre una carta al president palestí per mostrar la seva disposició a la convocatòria de comicis, missiva que a principis de gener va ser interpretada positivament pel Govern palestí.

En aquest sentit, el primer ministre, Mohammad Shtayé, va ressaltar que esperen que aquest procés «sigui el final de la separació i la divisió» i «el començament de la democràcia». «Donarà un impuls a les nostres institucions i la nostra causa per fer realitat les aspiracions del nostre poble per la llibertat, el final de l'ocupació, l'establiment d'un Estat amb les fronteres de 1967, amb Jerusalem com a capital, i la tornada dels refugiats», va manifestar Shtayé.

Al-Fatah i Hamas van acordar el 24 de setembre organitzar eleccions en un termini màxim de sis mesos, en el marc d'uns contactes mantinguts a Turquia per abordar el procés de reconciliació i posar en marxa les que seran les primeres eleccions des del 2006.