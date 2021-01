La policia britànica esborra per error 400.000 historials criminals

La policia britànica va esborrar per error aquesta setmana al voltant de 400.000 historials criminals que contenien empremtes dactilars i informació sobre ADN, entre altres dades, segons han revelat mitjans britànics. El líder de l'oposició laborista, Keir Starmer, va exigir aquest dissabte a la ministra d'Interior, Priti Patel, que ofereixi explicacions davant el Parlament per un succés que considera "realment greu".

Els historials es van eliminar per accident durant una operació rutinària de neteja de les bases de dades de la policia a nivell nacional, va destapar el diari "The Times"."Desafortunadament, a causa d'un error humà, es va introduir un codi defectuós com a part d'un manteniment rutinari aquesta setmana, la qual cosa ha resultat en l'eliminació d'alguns historials que actualment s'està investigant", va admetre el secretari d'Estat de Criminalitat i Policia, Kit Malthouse.

"Hem posat solució al problema, de manera que ja no pot tornar a passar, i estem treballant a gran velocitat amb col·laboradors de la policia i amb personal del Ministeri d'Interior per tal de tractar de recuperar la informació i conèixer l'abast complet del problema", va agregar.

Segons "The Times", el Consell Nacional de Caps de Policia calcula que 213.000 historials delictius, 175.000 ordres d'arrest i 15.000 perfils personals poden haver desaparegut de les bases de dades britàniques.

El líder de l'oposició laborista, advocat de professió i cap de la Fiscalia d'Anglaterra i Gal·les entre 2008 i 2013, va indicar en una entrevista amb la cadena Sky News que, "havent treballat en la Justícia criminal durant molts anys", comprèn "l'important que resulta aquesta informació".

"Alguns d'aquests (historials) corresponen a casos oberts, a recerques que estan en marxa, així que no es tracta només d'arxius històrics", va assegurar Starmer, que va demanar a la ministra d'Interior que "assumeixi la responsabilitat" del que ha passat.