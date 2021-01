La residència de Solsona registra dues morts més

Cartell del Centre Sanitari del Solsonès davant de la residència de Solsona afectada per la covid

La residència d'avis Hospital Pere Màrtir Colomés de Solsona va lamentar ahir la mort de dues residents que es trobaven ingressades a l'Hospital Sant Joan de Déu de Manresa a causa de la covid-19. Amb aquestes, les defuncions dels usuaris de la residència s'eleven a un total de 16 des de l'inici del brot, fa dues setmanes.

Actualment, la residència d'avis està acollint 52 persones i manté contacte continuat amb les 16 que es van traslladar temporalment a una residència d'Igualada, les dues ingressades a l'àrea sociosanitària del Centre Sanitari del Solsonès i les dues més que van decidir tornar al seu domicili. Dos dels residents a Igualada van donar positiu recentment i dos dels quatre que no són ni a la residència de Solsona ni a la d'Igualada, també.

Pel que fa a l'equip de professionals, els resultats dels darrers testos PCR permeten el retorn al seu lloc de treball de tres auxiliars de geriatria més que se sumen als set treballadors que ja havien reprès la seva activitat laboral després de recuperar-se de la covid-19. Cal recordar que el coronavirus va arribar a causar la baixa de més de la meitat de la plantilla de la residència d'avis.

A partir del proper dijous, 21 de gener, totes les persones residents de l'Hospital Pere Màrtir Colomés hauran finalitzat la quarantena, fet que permetrà reestructurar de nou els espais del centre i plantejar el retorn dels usuaris sense símptomes a les seves habitacions.

La regidoria de Medi Ambient de Solsona va fer una crida a la població que es trobi en quarantena, i no només amb resultats positius de coronavirus, a fer una gestió més curosa de la brossa. En aquest cas, això passa per no separar els residus domèstics i llençar-los tots a la fracció resta.

En cas de positius confirmats, cal dipositar els residus de la persona contagiada dins d'una bossa tancada hermèticament, que ha d'anar dins d'una segona bossa de plàstic amb el material utilitzat per la persona cuidadora que, finalment, es llençarà dins duna tercera bossa amb la resta de residus de la llar.