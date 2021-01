Sànchez, Turull i Rull insten el Suprem a emetre ja el seu informe sobre els indults

La defensa de l'expresident de l'ANC Jordi Sànchez i dels exconsellers Jordi Turull i Josep Rull ha urgit el Tribunal Suprem a emetre ja el seu informe sobre els indults als presos del procés, sense esperar l'escrit que ha de presentar l'Advocacia de l'Estat per fixar la seva posició.

En un escrit presentat davant el Suprem, la defensa dels tres exdiputats de JxCat retreu al tribunal que no estigui tramitant els expedients d'indult als presos del procés, sol·licitats fa més d'un any, «amb la celeritat habitual amb la qual ha acostumat a resoldre les peticions o recursos que s'han interposat per algunes de les parts».

«La injustificada lentitud amb la qual s'estan tramitant els expedients d'indult sembla que pretengui amagar una voluntat de dilatar la resolució dels mateixos», denuncia la defensa, exercida per l'advocat Jordi Pina.

Per aquest motiu, els tres condemnats han demanat al Suprem que «doni l'oportú impuls processal» a la tramitació dels expedients, que el Govern no podrà resoldre fins que no rebi el preceptiu informe del tribunal sentenciador sobre la conveniència o no d'atorgar aquesta mesura de gràcia.

La Fiscalia ja ha presentat un escrit en el qual, igual que l'acusació popular exercida per Vox, s'oposa a la concessió dels indults als capdavanters independentistes i ara s'està a l'espera que l'Advocacia de l'Estat es pronunciï sobre la mesura.

No obstant això, la defensa de Sànchez, Rull i Turull recorda que, d'acord amb la llei reguladora de l'indult, «res impedeix» al tribunal emetre el seu informe sobre la mesura de gràcia sense que l'Advocacia de l'Estat s'hagi pronunciat.

L'escrit insisteix que, malgrat que no van ser els condemnats els que van sol·licitar els indults, la finalitat d'aquesta mesura és «operar com un corrector de la llei penal en els casos en els quals la seva aplicació en forma d'execució de la pena pugui resultar desproporcionada i injusta».

Per aquest motiu, els processaments defensen que la tramitació dels indults «hauria d'operar sota les màximes de celeritat», especialment tenint en compte que «es troben privats de llibertat».