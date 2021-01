Una advocada nascuda a Càceres fa trontollar el Govern holandès

Eva González Pérez, advocada espanyola que exerceix des de fa dues dècades a Països Baixos, va destapar l'escàndol polític i administratiu de la dècada del Govern de Mark Rutte: l'obligació fraudulenta de retornar ajudes a 26.000 pares, majoritàriament d'origen estranger , per a la cura dels seus fills. L'escàndol va esclatar al Parlament i a la premsa nacional gràcies a la perseverança d'aquesta lletrada, nascuda a Càceres el 1973, que va passar anys sense tirar la tovallola, fent trucades de telèfon, enviant correus i visitant a funcionaris de l'agència tributària per demostrar que els seus clients no havien defraudat a Hisenda i necessitaven les ajudes. El cas va provocar aquest divendres la dimissió en bloc de l'Executiu. Desenes de milers de famílies, majoritàriament d'origen turc i marroquí, van ser víctimes d'acusacions infundades de frau en l'assignació que usaven per finançar la cura dels seus fills i van ser obligades a tornar quantitats ingents de diners, de vegades de fins a 100.000 euros , en el termini de setmanes, portant a molts a perdre la seva casa i el seu treball.

Els deutes van trencar famílies i d'altres van treballar dia i nit per reunir els diners rebuts durant anys. Molts pateixen problemes personals i psicològics a causa del dany econòmic sofert, cosa que el govern neerlandès vol compensar ara amb una indemnització de 30.000 euros que eviti la dimissió de l'Executiu en bloc.