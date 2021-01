Els clubs esportius reivindiquen el seu rol educatiu per demanar menys restriccions

A l'atrafegada activitat que normalment hi ha un dissabte al matí a la zona esportiva del Congost de Manresa, amb gent caminant, amb bici, corrent o jugant a bàsquet a les cistelles de fora del pavelló, s'hi va afegir ahir la protesta d'una quinzena de clubs i entitats esportives de la ciutat contra les restriccions a l'hora de practicar esport a causa de la covid.

Més d'un centenar de persones, i entre ells molts joves, es van concentrar amb el lema «Ja n'hi ha prou». Hi ha qui es va animar i va portar els seus estics d'hoquei i els patins, i qui duia l'uniforme del club, com els de l'equip de beisbol. Durant la protesta es van omplir pancartes amb lemes com «L'esport és una escola de vida» o bé «L'esport és salut».

Els tancaments intermitents que hi ha hagut de clubs i instal·lacions esportives i les restriccions a l'hora d'entrenar-se provoquen «desil·lusió i desídia» entre els joves esportistes, i «perjudica el foment i la promoció de l'esport amb els valors i beneficis que genera», va explicar ahir a Regió7 el judoka Maurici Casasayas. Va opinar que s'ha de considerar l'esport com una eina educativa, de formació i de creixement dels joves, i amb les restriccions «tot se'n va en orris». Va continuar dient que «l'esportista d'alt nivell ja està protegit, però el que ens interessa és la base, els nens i nenes, l'esport de salut i el dels veterans».

A l'acte hi havia representants d'Egiba, Club Patí Manresa, Club Manresa Futbol Sala, Club Bàsquet Manresa 2015, Esport 7 – Judo, Club Patinatge Artístic Manresa, Bàsquet Joviat, Club Atlètic Manresa, Centre d'Esports Manresa, Club Rítmica Manresa, Escola Ciclisme Manresa, Esport Ciclista Manresà, AE La Salle Manresa, Club Natació Minorisa, Gimnàs Delfos, Beisbol Manresa i l'Associació Esportiva de Vòlei.

El vicepresident del Club Natació Minorisa, Iván Sánchez, va comentar que «estem abandonant l'esport base», i també va deixar palès que en l'àmbit econòmic «estem vivint gràcies a les quotes socials de les famílies, que entenen la situació i aguanten el club».

Pere-Joan Pusó, del Manresa Futbol Sala, va voler constatar que «la canalla necessita fer esport, i pensem que no som una font de contagi perquè ens tractin d'aquesta manera».

A l'acte es va denunciar que si es comparen les mesures restrictives del món de l'esport amb les que hi ha en altres àmbits, «som el sector més castigat, sense cap fonament». «Ens estan criminalitzant», va opinar Xavier Casimiro, del club Egiba, «perquè som un col·lectiu que no es considera important». Va afegir que «és l'esportista de base qui està pagant els plats trencats». Segons el seu punt de vista, no hi ha criteris científics que avalin les restriccions al món de l'esport. «No hem d'obviar la covid, això és clar, però en el nostre col·lectiu hi ha poquíssims contagis per diferents raons, com la disciplina intrínseca del món de l'esport».

Actualment fer esport en recintes tancats no està permès, i a l'exterior el poden practicar un màxim de sis persones.