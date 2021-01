Els docents no abaixen el llistó tot i admetre dificultats

Els professors universitaris asseguren no haver abaixat el llistó i que les classes continuen tenint el nivell d'anys anteriors, tot i les dificultats d'impartir la matèria a distància i sense poder interactuar amb els estudiants com abans. «Malgrat que els alumnes tinguin la sensació que hi estan perdent, tot està preparat perquè les competències no es perdin», afirma Jordi Conca, director d'estudis d'ADE a la UManresa.

Aquest docent del campus manresà reconeix que en l'actual sistema virtual cal «un esforç addicional de l'alumne perquè cal més concentració per seguir les classes, en estar connectats a la pantalla tantes hores, i que «si no s'està atent, atent, és més difícil rendir al màxim». Des del professorat de la UManresa, en general, pensen que els alumnes estan assimilant la matèria com altres anys i que el nivell no ha baixat. I com a referència tenen els treballs que periòdicament lliuren els alumnes, i és que, a part dels exàmens semestrals, que els alumnes hauran de superar properament, també es fan avaluacions contí-nues.

Conca penja a les aules virtuals més material perquè els alumnes puguin aprofundir en els temes que imparteix a classe i recursos de suport, com vídeos en què s'enregistra ell mateix resolent exercicis, fet que li comporta també una feina afegida a la que feia habitualment.

El professorat de l'EPSEM-UPC Manresa també treballa més hores per posar a disposició dels alumnes tots els recursos necessaris i així tinguin els mateixos coneixements que els universitaris que van fer el primer curs els anys anteriors. «El fet d'estar tot el dia davant d'una pantalla i estar immers en l'ambient universitari de forma presencial fa que els costi més concentrar-se. Com que el primer curs s'han d'adaptar a la vida de la facultat, i aquest any en estar a casa això és molt difícil, hem posat a disposició la figura del mentor, que són alumnes de cursos superiors que ajuden els del primer any a conèixer millor la universitat, els ajuda en l'organització i els informa a qui s'han d'adreçar sempre que tinguin dubtes», explica Margarita Domènech, tutora de primer i segon del grau d'Industrial al campus.

Els exàmens que hi haurà d'aquí a unes setmanes seran la prova de foc i els docents veuran clarament quin és el nivell, però les notes dels parcials indiquen que estan seguint el camí correcte. Domènech afegeix que el fet de no poder veure la cara dels alumnes complica les classes, ja que habitualment els alumnes de primer solen ser més tímids a l'hora de preguntar, i en poder veure els rostres en persona és quan s'adonen si la matèria s'ha assimilat bé. Ara, saber si estan aprenent com cal és molt més difícil.