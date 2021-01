La Guàrdia Urbana desmantella dues festes il·legals a Barcelona amb una seixantena de persones cadascuna

La Guàrdia Urbana ha desmantellat aquest dissabte a la nit dues festes il·legals a Barcelona amb una seixantena de persones cadascuna. Totes dues van ser aturades cap a les nou del vespre i els assistents van ser denunciats per incomplinr totes les mesures de prevenció contra la covid-19.

Una de les celebracions es feia al restaurant Cachitos de Rambla Catalunya, on hi havia 67 persones que anaven sense mascareta i no mantenien les distàncies de seguretat. La Guàrdia Urbana, que va ser alertada per un veí, ha denunciat al responsable del local i als assistents. A l'altra festa il·legal, que es feia en un local de Ciutat Vella situat al carrer Méndez Núñez i que també es va desmantellar poc després de les nou de la nit, hi havia 64 persones.