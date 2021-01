Iglesias compara Carles Puigdemont amb els exiliats republicans durant la dictadura franquista

El vicepresident segon del govern espanyol i líder de Podem, Pablo Iglesias, ha comparat aquest diumenge l'expresident del Govern, Carles Puigdemont, amb els exiliats republicans durant la dictadura franquista. En una entrevista al 'Salvados' de la Sexta, ha subratllat que no "comparteix en cap cas" els seus objectius, però que si està a Brussel·les és perquè "va portar a un extrem erroni" els seus ideals polítics.

Preguntat per si creu que és equiparable a la fuga del rei emèrit, Iglesias ho ha negat. "La consideració moral és completament diferent", ha defensat. El vicepresident segon també s'ha mostrat a favor dels indults dels presos independentistes i ha insistit en la importància de resoldre el conflicte català "políticament".

Iglesias ha apuntat que les actuacions de Puigdemont "no són indiferents al dret", i que l'han portat a "arruïnar-se la vida". Tot i això, creu que sí que és comparable la seva situació a la de les persones que es van haver d'exiliar durant la dictadura de Franco. "No vol dir que comparteixi allò que va fer, ni tampoc la forma en què ho va fer" ha explicat.

En aquest sentit, el vicepresident segon ha recordat que un Govern amb majoria al Parlament "no disposa de legitimitat" per proclamar la independència a Catalunya, i també ha afegit que no vol que això passi. "Ni defenso, ni justifico, ni comparteixo les seves idees", ha especificat.

Pel que fa als indults dels polítics independentistes presos, Iglesias ha considerat que haurien d'estar "lliures" i poder representar a la ciutadania "que els ha votat". De fet, el líder Podem ha recordat que es va indultar a Alfonso Armada, "autor intel·lectual d'un cop d'estat dels de veritat". Així, Iglesias ha defensat que ni "Junqueras, ni Puigdemont" són més "perillosos" que "Armada o Tejero" i ha recordat que el govern espanyol ha de vetllar "per l'interès de l'estat".

Per això, creu que la solució del conflicte a Catalunya ha de ser "política". Segons el vicepresident segon, un dels factors que l'han amplificat ha estat "l'agressivitat" de la dreta, que considera que "Espanya són ells", i que ha convertit el "problema" en un "carreró sense sortida".