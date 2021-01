L'Índia inicia «la campanya de vacunació més gran del món» contra la covid-19

L'Índia va emprendre ahir «la campanya de vacunació més gran del món» contra la covid-19, un desplegament que va començar en uns tres mil punts del país i que preveia vacunar més de 300.000 treballadors sanitaris en la seva primera jornada.

El programa, que es porta a terme en tots els estats i territoris del país, va ser llançat ahir al matí pel primer ministre indi, Narendra Modi, en una videoconferència des de Nova Delhi. «Tot el país ha estat esperant aquest dia. Durant mesos, nens, joves i ancians s'han estat preguntant quan arribarà la vacuna contra el coronavirus. Ara ha arribat, i en molt poc temps, en uns minuts, la campanya de vacunació més gran de l món començarà a l'Índia», va dir Modi poc abans del llançament.

A 1/4 de 12, un treballador de la salut de l'hospital públic AIIMS de la capital índia va rebre en presència del ministre de Salut, Harsh Vardhan, la primera vacuna d'aquesta campanya contra el coronavirus. «Mai abans s'havia dut a terme una campanya d'aquesta naturalesa», va remarcar Modi.

Un total de 3.006 centres de vacunació van ser habilitats per a aquesta jornada. Cadascun havia d'administra ahir la primera dosi a uns cent treballadors de la salut del sector públic i privat, identificats com a prioritaris per a la primera fase.

En aquesta fase 10 milions de sanitaris seran vacunats, seguits de 20 milions de treballadors de la primera línia en la lluita contra la pandèmia, per immunitzar després prop de 270 milions de persones més grans de 50 anys o amb malalties cròniques greus.

S'estan administrant dosis de Covishield, la fórmula desenvolupada per la universitat britànica d'Oxford i el laboratori AstraZeneca; i Covaxin, la vacuna indígena de laboratori indi Bharat Biotech junt amb el Consell Indi d'Investigació Mèdica (ICMR).