Suïssa inventa «la mili» a casa per evitar que els reclutes es puguin contagiar

El govern suís acaba d'aprovar una curiosa proposta per reduir el risc de contagi per coronavirus en les casernes militars: «la mili» a casa. D'aquesta manera, milers de reclutes de l'exèrcit, hauran de començar el servei militar en els seus domicilis sense la necessitat d'estar amuntegats a les casernes. L'exèrcit suís, que està estructurat com una milícia en la qual diversos militars professionals dirigeixen totes les activitats, està format per uns 15.000 efectius. Es tracta de reclutes, entre homes i dones, que han de complir quatre mesos d'instrucció i realitzar entrenaments anuals de tres setmanes. Aquesta modalitat fa que els responsables militars considerin que el risc de contagi per coronavirus sigui elevat, ja que al no estar considerats com una bombolla controlada de convivència, un infectat pugui propagar la malaltia a les casernes. D'aquesta manera, el nou concepte de «la mili» a casa, introduirà algunes novetats. De moment ja s'ha procedit a esgraonar l'entrada de reclutes a l'escola d'instrucció, «per garantir que qualsevol recluta amb test positiu de Covid-19 sigui tractat de manera òptima i que es puguin aplicar correctament les mesures d'aïllament i de quarantena», apunta el departament de defensa.