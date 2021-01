«Fem anàlisis i prediccions sobre la covid a un ritme trepidant»

Investigadora del grup de recerca de biologia computacional i sistemes complexos de la UPC. Té família i vincles a Moià, és doctora en Física, i fa mesos que es dedica a estudiar el comportament de la covid

Un dels àmbits d'investigació del grup de recerca de biologia computacional i sistemes complexos (BIOCOM-SC) de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) és l'epidemiologia matemàtica. Des de l'inici de la pandèmia, BIO-COM treballa per comprendre i preveure l'evolució de la covid. Forma part de l'equip d'investigadors la física Clara Prats, que té un estret lligam amb Moià. La seva família materna són els Soler de la Placeta, i de petita passava molts caps de setmana i tots els estius a Moià, a casa dels avis. Actualment encara hi té l'àvia, la germana i la colla d'amics de tota la vida, i sempre que pot s'hi escapa. Viu a Corbera de Llobregat i ara ho té més complicat per les restriccions de la covid i per l'allau de feina que se li ha girat en els últims mesos.

Aquesta era la nostra tasca principal abans de la irrupció de la covid-19, però tan bon punt ens van començar a arribar les dades de la Xina sobre una nova malaltia infecciosa, ho vam començar a aplicar a l'estudi de la pandèmia.