Aznar equipara l'assalt al Capitoli amb l'1-O a Catalunya

L'expresident del govern espanyol José María Aznar ha equiparat aquest dilluns l'assalt al Capitoli per part dels seguidors de Donald Trump amb el referèndum de l'1-O a Catalunya. Segons Aznar, als Estats Units hi ha hagut "un intent de cop d'Estat" com "també n'hi va haver un fa dos anys", al 2017. "Quina és la diferència entre uns i altres insurrectes?", ha preguntat Aznar, que ha resumit que en els dos casos "volen acabar amb el sistema constitucional i democràtic".

"A Espanya hi ha partits de forces polítiques que han d'anar amb molt de compte a l'hora de valorar el que ha passat allà perquè ells estan fent el mateix aquí", ha afirmat a un acte conjunt amb l'expresident de Colòmbia Andrés Pastrana, i "així acaben tots els populismes".