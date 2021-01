Una cambrera salva a un infant de les pallisses que li donava el seu padrastre

Estats Units ha guanyat una nova heroïna, Flavaine Carvarho, cambrera d'un restaurant d'Orlando, Florida. Els fets van tenir lloc el dia 1 de gener a l'establiment on treballa Carvarho. Una parella, Kristen Swann i Timothy Wilson, van arribar al restaurant juntament amb un nen i la seva germana petita de quatre anys, fins aquí tot semblava normal, però a la cambrera li va estranyar que només demanessin menjar per a ells dos, res per als nens.

Estranyada Flavaine Carvarho, va preguntar als adults si no anaven a demanar res per als petits i, segons CBS Miami, li van contestar que ja menjarien després a casa. Per altra banda, la cambrera es va adonar que el nen, callat i trist, tenia una ferida a l'entrecella i blaus al braç i a la cara.

Llavors la cambrera va tenir una gran idea: passar-li una nota al petit preguntant-li si estava bé i li va respondre que sí amb el cap, però com que la cambrera no n'estava convençuda li va passar una segona nota en la qual preguntava: "Necessites ajuda?". Llavors, el nen va assentir.

Immediatament la cambrera es va posar en contacte amb la policia que va arribar al restaurant, va comprovar els blaus repartits pel cos del petit i finalment va ser traslladat a un hospital en el qual va confessar que el seu padrastre li propinava cops de puny i també li pegava amb una escombra. Una de les altres esfereïdores confessions que l'infant va fer a la policia és que també el penjaven boca avall i sovint es quedava sense menjar per castigar-lo. De fet, estava molt prim i pesava nou quilos per sota del que li tocaria a la seva edat.

Els progenitors van ser detinguts. El padrastre està acusat de tres càrrecs d'abús infantil agreujat i negligència infantil i a la mare se l'acusa de negligència per no protegir el seu fill.

El petit i la seva germana han quedat sota custòdia i, respecte a la cambrera, s'ha iniciat una campanya de recollida de fons per recompensar la seva actuació.