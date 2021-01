Casado reclama abaixar impostos a Catalunya i buscar una harmonització «a la baixa»

El president del Partit Popular, Pablo Casado, ha assegurat que la situació de Catalunya està "compromesa" per l'escenari macroeconòmic dels darrers anys. En concret, ha denunciat el notable increment del deute des de 2008, les conseqüències del procés i l'estructura fiscal catalana. El líder del PP ha reclamat abaixar els impostos i buscar una harmonització "a la baixa" perquè Barcelona i Catalunya "tornin a estar al capdavant de les economies més competitives d'Europa". Casado ha assegurat que els "errors polítics" han implicat una pèrdua d'oportunitats en l'última dècada i ha exigit un canvi d'etapa. "Espanya necessita una Barcelona puixant", ha assegurat en un acte organitzat pel Cercle d'Economia.

El president del PP ha proposat que el pròxim Govern de la Generalitat estableixi una bonificació del 99% o directament suprimeixi l'Impost de Successions, Donacions i Patrimoni, així com el tram autonòmic de l'IRPF o els tributs mediambientals. "Sóc de l'Espanya interior, que vol que els buròcrates posin menys bastons a les rodes als que volen emprendre", ha defensat en l'acte sobre els 'Reptes econòmics d'Espanya i Catalunya en la post-pandèmia'.

Casado ha demanat harmonitzar els impostos "a la baixa" i ha defensat una reducció de les taxes, també durant la pandèmia. El líder dels populars ha assegurat que és preferible reduir els impostos a les empreses per garantir la continuïtat del sector productiu, en comptes de mantenir les polítiques actuals i provocar un tancament d'empreses, amb la consegüent disminució de la recaptació i increment de les prestacions d'atur.

Durant la seva intervenció, el president del PP ha recordat en nombroses ocasions el passat "prodigiós" de Catalunya i Barcelona i ha reclamat augmentar la inversió i canviar el finançament estratègic. "Que haguem passat de l'Espanya ens roba al Madrid ens roba, ja no cola. Em sona al Brexit, a Trump, a Hongria", ha manifestat, en referència a les crítiques contra el 'dumping' fiscal.

Casado ha assegurat que la cerca d'enemics exteriors "no condueix a res" i ha demanat "eliminar" barreres, tant econòmiques com socials. "Traient barreres, seient, dialogant en allò que a la gent li importa, Catalunya tornarà a competir i a estar al capdavant de les economies més competitives de tot Europa", ha assegurat.

El president del PP ha recordat el paper de Catalunya com a "capital econòmica d'Espanya", pel dinamisme dels empresaris i el teixit productiu, i com a "capital cultural" per la generació dels cinquanta i el 'boom' de la literatura hispanoamericana. Per altra banda, també ha recordat la posició de Madrid com la seu de ministeris i la capital de "l'Espanya oficial". "Les nacions potents necessiten ciutats líders", ha manifestat. "Per això, Espanya necessita una Barcelona puixant", ha afegit.

Per altra banda, Casado ha assegurat que els fons europeus s'han de basar en sis grans eixos estratègics: la competitivitat, la resiliència pública, la cohesió territorial, la garantia juvenil, la digitalització i la sostenibilitat. "La posició de Catalunya en aquests eixos està molt compromesa per l'escenari macroeconòmic que ha patit els darrers anys", ha manifestat.

En aquest sentit, el president del PP s'ha referit a l'augment del deute, que pràcticament s'ha multiplicat per quatre des de 2008. "No és qüestió que hi hagi un greuge comparatiu o que calgui buscar enemics exteriors", ha assegurat. Casado ha afirmat que Catalunya ha rebut 19.711 milions d'euros a través del finançament ordinari, un 30% més que Madrid.

Per altra banda, el president del PP ha reiterat la seva crítica a l'estructura fiscal de Catalunya, amb "quinze tributs propis" i un tipus d'IRPF per al tram de rendes baixes superior en tres punts al de Madrid. "Aquesta voracitat recaptatòria afecta a tots", ha lamentat.

El líder dels populars també ha alertat de l'impacte del procés en l'economia i ha assegurat que Catalunya ha patit una caiguda d'inversions internacionals del 58% i la pèrdua de 4.000 empreses que han canviat la seva seu social en els darrers anys. Aquesta situació s'ha agreujat amb l'impacte de la pandèmia, ja que Catalunya s'ha posicionat com la tercera comunitat amb un major increment de l'atur. "Mig milió de catalans no troben feina. Això és un drama que mai es podria imaginar en una comunitat tan pròspera com Catalunya", ha lamentat.

L'ajornament de les eleccions



Preguntat sobre l'ajornament de les eleccions al Parlament, previstes inicialment per al 14 de febrer, Casado ha lamentat que no s'hagi consultat els partits i que només s'hagi actuat en benefici dels membres del Govern. En aquest sentit, ha criticat la manca d'informació per part de l'Executiu, que no va aclarir quantes persones previsiblement no podrien exercir el dret a vot.

En aquest sentit també s'ha pronunciat el president del Cercle d'Economia, Javier Faus, que ha assegurat que l'ajornament dels comicis "endarrerirà la posada en marxa" de Catalunya. "Ens preocupa d'una manera molt important que, en un moment tan transformacional com l'actual, mantinguem la paràlisi", ha afirmat.

Per aquest motiu, Faus ha apel·lat al Govern a prioritzar la recuperació econòmica i social i "abandonar" les lluites internes. El president del Cercle d'Economia ha advertit que Catalunya "no es pot permetre" estar "captiva" de la "paràlisi política" i ha alertat que aquesta situació tindrà conseqüències per a moltes dimensions del país.