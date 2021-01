La covid s'acarnissa amb el Solsonès i retrocedeix a la Cerdanya confinada

La comarca del Solsonès encapçala el rànquing de risc de rebrot arreu de Catalunya, segons les darreres dades fetes públiques pel Departament de Salut. Ahir va superar amb escreix els 3.361 punts davant els 2.870 de divendres. A partir de la segona setmana de gener el nombre de casos no han parat d'augmentar, el que ha fet que la corba es dispari. També té l'índex de velocitat de transmissió més alt, el 3,28 %.

A les comarques centrals, el Bages, amb 902 punts de risc de rebrot; el Berguedà, amb 896; i el Moianès, superen de llarg la mitjana catalana, ja en si prou alta, que ahir era de 794. Només l'Anoia i la Cerdanya són per sota amb 667 i 543 punts, respectivament.

La Fundació Privada Hospital Pere Màrtir Colomés, que gestiona la residència d'avis de Solsona, va comunicar ahir una mort més víctima del brot de coronavirus que pateix l'equipament. Ja són 20 les persones finades per covid al centre solsoní.

El bisbe Xavier Novell va presidir ahir una missa al centre per acompanyar els residents. Hi van participar les persones que, progressivament, es van recuperant i qui va desitjar va prendre la comunió. La fundació va considerar oportú organitzar l'ofici religiós al centre per acompanyar espiritualment les persones que ho necessiten i pregar col·lectivament per les víctimes de la pandèmia.

Del 7 al 13 de gener a la comarca del Solsonès es van confirmar 124 casos. Es van fer 568 proves per detectar el virus, tant PCR com el test d'antígens. Això suposa un percentatge de positius molt elevat que se situa en el 25,5 %. Els pitjors registres es van donar els dies 7 i 8 de gener, amb 25 i 36 casos confirmats. Es venia d'un gener amb només 16 positius, que de cop i volta es van disparar a partir del dia 7. De fet, la setmana del 31 de desembre al 6 de gener el risc de rebrot era de 429 punts, i l'anterior de 314.

La comarca del Bages no pot presumir de bones dades, tot i que ahir ocupava la tretzena posició pel que fa a risc de rebrot. És de 902, amb una velocitat de transmissió d'1,34. La setmana abans, la del 31 de desembre al 6 de gener, era de 791, i l'anterior de 769. Des del dia 7 fins dimecres passat, el 13 de gener, es van confirmar 733 casos de covid nous. És destacable que els darrers dies el percentatge de positius és més baix. És a dir, tot i fer-se més proves diagnòstiques apareixen menys positius. El dimecres 13 de gener era el 6,12 %.

A Manresa, el risc de rebrot queda lleugerament per sota de la mitjana comarcal. Se situa en 873, i la velocitat de transmissió és d'1,22. Del 7 al 13 de gener es van confirmar 351 casos davant dels 239 de la setmana anterior. Són 112 més. El dia 13 és quan se'n van detectar més, 67 en total, però es dona el mateix cas que al Bages: en relació amb les proves diagnòstiques fetes, 845 entre PCR i antígens, el percentatge de positius baixa a 8,58. Havia arribat a ser del 16,2 % el dia 9 de gener, i del 23,8 el dia 3. Cal tenir en compte, però, que era en cap de setmana, quan es fan proves només en casos amb símptomes evidents.

Al Berguedà, el risc de rebrot era ahir de 896, davant dels 666 de la setmana anterior. La velocitat de transmissió ha passat d'1,16 a 1,42. Al Moianès va quedar en 863, mentre que la setmana abans s'havia situat en 502. La velocitat de transmissió, però, és una de les més altes de Catalunya: 1,98. Del 7 al 13 de gener es van confirmar 35 casos positius.

A l'Anoia i a la Cerdanya, en canvi, el risc de rebrot ha baixat. A l'Anoia ha passat de 752 a 667, amb una velocitat de transmissió d'1,09. A la capital, Igualada, també ha retrocedit, i dels 1.000 punts ha baixat als 796. A la ciutat s'han confirmat 159 casos positius els últims dies.

Pel que fa a la Cerdanya, comarca que ja es va confinar el dia 23 de desembre, el risc de rebrot ha baixat en picat en una setmana. Dels 1.931 punts ha passat als 543. La velocitat de transmissió es queda en 0,55. A la Cerdanya, la setmana de Nadal es van confirmar 169 positius. La del 31 de desembre al 6 de gener van ser 126 casos, i l'última de la qual es disposa de dades, la del 7 al 13 de gener, n'hi ha hagut un total de 48.

A Puigcerdà el risc de rebrot era de 715, i la setmana anterior havia estat de 2.759. De 90 casos s'ha passat a 35 els últims dies.

La velocitat de propagació de la covid a Catalunya, l'Rt, segueix a l'alça i ahir va pujar a 1,39, una centèsima més que no pas 24 hores abans. El risc de rebrot també va augmentar. Ho va fer en 17 punts fins als 794.

La incidència a 14 dies igualment es va incrementar i va passar de 588 a 596. Es van declarar 2.410 nous casos confirmats per PCR o TA, cosa que va elevar la xifra total a 420.728 en tota la pandèmia. El 10,14% de les proves de la darrera setmana van donar positiu. D'altra banda, es va informar de 81 morts més per coronavirus a Catalunya, i el total és de 18.012. Hi ha 2.630 pacients amb covid ingressats als hospitals, 133 més que fa 24 hores, i 548 persones a l'UCI, 23 més. Les persones vacunades arriben a les 140.373, 2.593 més.

El risc de rebrot era de 609 entre el 31 de desembre i el 6 de gener i va pujar fins a 794 en l'últim interval. Pel que fa a l'Rt, la setmana anterior era a 1,37 i ahir es va situar a 1,39. La incidència a 14 dies era de 596 entre el 7 i el 13 de gener, per sobre dels 461 de la setmana del 31 de desembre al 6 de gener.

Pel que fa als casos confirmats per PCR o test d'antígens (TA), en el període del 7 al 13 de gener n'hi va haver 27.599, xifra superior a la setmana anterior, quan se'n van declarar 18.464. Això situa la taxa de confirmats per PCR/TA en 357,15 per cada 100.000 habitants, per sobre del període anterior, que era de 238,93.

Durant l'última setmana analitzada pel Departament de Salut es van fer 207.509 proves PCR i 97.631 testos d'antígens, dels quals el 10,14% van donar positiu, una xifra lleugerament més baixa que no pas la setmana del 31 de desembre al 6 de gener, que va ser de 10,84. La mitjana d'edat de les persones positives se situa en els 42,72 anys.

Des de l'inici de la pandèmia s'han confirmat 455.904 casos, la majoria diagnosticats amb PCR o antígens,pugen tots els indicadors i el total de defuncions a causa del coronavirus és de 18.012: 11.215 en hospitals o sociosanitaris, 4.419 en residències, 1.020 en domicilis i 1.358 no classificats.