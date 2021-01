Desarticulen una organització dedicada al tràfic internacional de cocaïna que operava des de Tarragona

La Guàrdia Civil, la Policia Nacional i l'Agència Tributària han desarticulat una organització criminal dedicada al tràfic internacional de cocaïna a gran escala. S'han detingut dotze persones a les quals se les acusa d'haver introduït grans quantitats de droga a l'Estat. De fet, també s'han intervingut 2.065 quilos de cocaïna. L'operatiu s'ha desenvolupat a les províncies de Cadis, Conca, Madrid, Màlaga, Múrcia, Sevilla, Tarragona i València. L'organització va crear un teixit empresarial d'aparença legal relacionat amb la importació de carbó vegetal entre l'Amèrica del Sud i Europa per introduir la droga a través de ports. Els arrestats estan pendents de passar a disposició judicial.

Els presumptes delinqüents van començar l'activitat al port de Barcelona i van introduir desenes de contenidors de carbó, segons la Guàrdia Civil. Els contenidors després a una nau que havien llogat a Tarragona per tal de descarregar la substància estupefaent. A causa de les limitacions derivades de la covid-19 l'organització va haver-se de reestructurar i van generar tota una nova infraestructura i logística des del port d'Algesires, cap a l'abril.

La investigació va començar a principis del 2020 i durant els darrers mesos s'han identificat tots els components de l'estructura criminal. Estava liderada per dues famílies, que van gestar l'operativa des de Brasil i Paraguai. Després hi havia una sèrie de persones que es dedicaven a simular un comerç de mercaderies legals com carbó, arròs o productes sanitaris, i que residien a Marbella, Algesires, Cadis i Sevilla.

La unió entre la cúpula i la branca empresarial es va consolidar a València amb una experta en blanqueig de capitals que canalitzava els diners de l'organització per capitalitzar l'operació de narcotràfic a partir de diversificar els seus mètodes d'actuació i l'ús de criptomònades. Aquesta persona treballava per moltes màfies de països de l'est d'Europa i d'Amèrica del Sud.

La complexitat de l'operatiu policial va requerir la intervenció de més d'un centenar de línies telefòniques i nombroses tasques de vigilància i seguiment per diferents províncies. També es van analitzar quasi 200 contenidors importants des de ports de Brasil i Paraguai cap a Espanya.

La capacitat dels delinqüents per operar des dels ports de Barcelona i Algesires van dificultar la tasca policial. Tot i això, després d'una anàlisi exhaustiva, es va obrir un dels contenidors que l'organització havia importat des de Paraguai fins al port d'Algesires. A dins hi van trobar 63 paquets que transportaven 2.065 quilos de cocaïna que es trobaven amagats entre 40 tones de carbó per tal de dificultar-ne la localització.