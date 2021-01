Detenen l'opositor rus Aleksei Navalni a l'aeroport de Moscou

Caos, maniobres dilatòries, protestes, actuació violenta d'antidisturbis i desenes de detinguts. L'accidentat retorn a Rússia de l'opositor Aleksei Navalni, després de recuperar-se en un hospital d'Alemanya d'una temptativa d'assassinat amb verí, va superar ahir les expectatives creades durant els dies previs.

Poc abans d'aterrar, l'avió en el qual viatjava va ser desviat sobtadament des de l'aeroport de Vnúkovo a Sheremetievo, un altre dels aeròdroms que serveixen a la capital russa. Ja una vegada a terra, l'opositor rus va ser arrestat, tal com es preveia, i romandrà sota custòdia policial fins a la seva pròxima presentació davant el jutge, segons va informar el seu portaveu, Kira Yarmish.

Envoltat de periodistes que l'acompanyaven des de Berlín, Navalni va convocar una roda de premsa improvisada en els passadissos de la terminal, moments abans de creuar el control de passaports, en la qual va demanar disculpes als seus companys de viatge per les molèsties causades per la modificació del pla de vol decidida per les autoritats, la qual cosa, segons la seva opinió,va ser una mostra de l'«estupidesa» dels qui governen el seu país.

Després de qualificar de «fabricats» els nous processos judicials iniciats contra ell durant la seva absència, l'opositor va proclamar, en to desafiador: «La veritat està del meu costat».

L'excusa oficial, esgrimida per les autoritats i el pilot de l'avió en el qual viatjava Navalni, per canviar l'itinerari va ser una suposada «avaria» en les màquines llevaneu que netegen els accessos per carretera des de Moscou a l'aeroport de Vnúkovo, on originalment estava prevista l'arribada.

No obstant això, ningú va dubtar ahir a Moscou que va ser la gran expectació que s'havia generat en la terminal i els seus voltants, on s'havien congregat extensos grups de partidaris i centenars de periodistes, la raó del canvi sobtat.

I és que durant les hores prèvies a l'aterratge de l'avió es van viure a Vnúkovo les previstes escenes de caos i tensió. Centenars de periodistes que portaven bitllets que mai van arribar a utilitzar per a vols que sortien cap a la mitja tarda, l'hora d'arribada de Navalni, van aconseguir eludir d'aquesta manera la prohibició d'accedir a l'edifici terminal sense un tiquet vàlid.

Quan faltava poc més d'una hora per a l'aterratge del vol DP936 de Pobeda, una aerolínia de baix cost pertanyent a la companyia estatal de bandera russa Aeroflot, Liubov Sóbol, la número dos del moviment de Navalni, va ser detinguda en la mateixa terminal al costat d'altres activistes.

«La gent que s'ha congregat aquí és gent de pau», va declarar als mitjans Navalni, poc abans del seu arrest.