Foment considera que l'ajornament electoral és «injustificable»

Foment del Treball alerta que l'ajornament de les eleccions fins al 30 de maig és «una decisió arbitrària i injustificada que portarà conseqüències molt negatives en l'economia catalana». Així ho va assegurar en una entrevista al 3/24 el president de la patronal, Josep Sánchez Llibre, que va anunciar que avui dilluns reunirà un comitè executiu extraordinari per analitzar-ho i «prendre decisions, si s'escau». Foment va dirigir la setmana passada una carta al Govern espanyol en què reclama una injecció de diners directa a les empreses. Sánchez Llibre està convençut que atendran la seva petició perquè, «si no ho fessin, milers de companyies petites i mitjanes es veurien abocades a tancar».

L'ajornament de les eleccions del 14 de febrer no ha fet desaparèixer les crítiques a Salvador Illa per compaginar el seu càrrec de ministre de Sanitat amb la seva condició de candidat del PSC. Així, el president del PPC i candidat als comicis, Alejandro Fernández, va acusar Illa d'estar «promocionant-se com a candidat» des del ministeri de Sanitat, i en va reclamar la seva dimissió «urgent». En un acte des d'Aitona, Fernández va dir que és «incompatible» ocupar la cartera de Sanitat i alhora ser el presidenciable del PSC als comicis. Després que el Govern espanyol hagi recorregut l'avançament del toc de queda a les vuit del vespre a Castella i Lleó, va afirmar que Illa no té dret a «promocionar-se com a candidat amb el recurs del ministeri o prenent decisions que perjudiquen la salut dels espanyols perquè li interessen a ell electoralment».

Paral·lelament, el líder de Ciutadans (Cs) a Catalunya, Carlos Carrizosa, va afirmar que «l'efecte Illa ens està portant a la inseguretat jurídica, al caos i a la indecisió». Després de visitar la Lliga per a la Protecció d'Animals i Plantes de Barcelona, Carrizosa va considerar que la decisió dels socialistes d'oposar-se a ajornar les eleccions al 30 de maig és per «interessos electorals que no comparteix cap altre partit parlamentari». A més, va demanar al candidat del PSC «que deixi de ser un ministre a temps parcial» i va posar en dubte que es pugui dedicar «al 101% a derrotar la tercera onada», com va dir durant la roda de premsa de dissabte en ser preguntat per l'ajornament de les eleccions.

En un altre ordre de coses, el president del Parlament i dirigent d'ERC, Roger Torrent, va advertir que «qui impugni» el decret d'ajornament de les eleccions catalanes del 30 de maig «sap que està posant en joc la salut de la ciutadania». En una entrevista a TV3, Torrent va defensar el decret d'ajornament de les eleccions afirmant que «és un decret que s'ha fet partint d'una decisió lògica i racional, en funció d'unes dades sanitàries, i qui l'impugni sap que està posant en joc la salut de la ciutadania».