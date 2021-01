L'avançament del toc de queda enfronta el Govern i la Junta de Castella i Lleó

L'avançament del toc de queda a Castella i Lleó ha creat un conflicte entre el Govern central i la Junta de Castella i Lleó. Després que divendres la comunitat decretés l'inici de les restriccions de mobilitat nocturna per a les 20.00 hores, les queixes per part de l'Executiu no s'han fet esperar. Mentre el Govern central defensa la legalitat dels decrets, la Junta de Castella i Lleó es justifica al·legant que és una mesura que busca la protecció de la vida.

Ahir al matí el Govern central va anunciar que presentarà un recurs contra l'acord adoptat per la Junta de Castella i Lleó divendres passat per combatre la tercera onada de la pandèmia del coronavirus. Amb això es confirma el desacord palès entre les comunitats autònomes sobre les diverses mesures.

La mesura adoptada per la Junta de Castella i Lleó, que presideix Alfonso Fernández Mañueco, podria vulnerar la norma decretada per l'estat d'alarma. L'acord determina les hores de començament i acabament de la limitació de la llibertat de circulació de les persones en horari nocturn, però ho fa superant els límits horaris de la forquilla fixada pel Govern. El reial decret de l'Executiu determina que el toc de queda s'estableix entre les 23 h i les 6 h, tot i que les autonomies poden decidir si avançar o endarrerir tant l'hora d'acabament fins a una hora.