Madrid ordena no contractar de nou sanitaris que rebutgin anar al Zendal

La Comunitat de Madrid ha ordenat que no es permeti renovar els contractes als professionals sanitaris incorporats com a reforç per la pandèmia que rebutgin ser adscrits a l'Hospital d'Emergències Infermera Isabel Zendal, que en aquests moments supera ja els 300 pacients. Així ho ha avançat 'El País' i ho han confirmat a EFE fonts de la Conselleria de Sanitat, que al·leguen que es tracta d'un «mecanisme necessari per respondre a la situació d'emergència sanitària i garantir la dotació de recursos humans necessària per garantir el correcte funcionament de l'hospital i la qualitat de l'assistència sanitària als pacients».

La Conselleria de Sanitat ha enviat una circular demanant als centres sanitaris que confirmin «no haver contractat cap professional amb nomenaments de covid» que hagués renunciat a la seva adscripció a la Infermera Isabel Zendal, tal com se'ls va dictar en les instruccions enviades els dies 30 de desembre i 5 de gener. «Es reitera que cap professional podrà ser contractat novament per cap altre motiu si prèviament ha renunciat al seu nomenament de covid, tret que el motiu de la renúncia sigui una millora d'ocupació. Així mateix, es recorda que els professionals que renunciïn per la seva adscripció a l'Hospital d'Emergències Infermera Isabel Zendal no podran continuar donant servei al centre d'origen», diu la circular. A més, s'exigeix un «informe justificatiu» en casos d'incompliment d'aquesta instrucció pels centres sanitaris.

La presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, s'ha queixat de la «campanya de desprestigi polític» que segons ella s'ha orquestrat contra el Zendal. «Necessitem més professionals que vinguin a treballar, els necessitem amb nosaltres», ha assenyalat. Poc abans, el seu vicepresident, Ignacio Aguado, ha evitat considerar aquesta pràctica com una «represàlia».