La neu atreu al Montseny visitants que esquiven el confinament municipal

La neu que va deixar el temporal Filomena al Montseny va fer que, al llarg de la setmana passada, l'aparcament de Collformic, al Brull, s'omplís contínuament de visitants. Ahir, abans de les 12 del migdia, ja hi havia una quinzena de vehicles.

Des de l'Ajuntament, l'alcalde, Ferran Teixidó, va denunciar la situació. «M'he passat la setmana fent de policia», va assegurar, tot recalcant els efectes que tot plegat provoca de retruc als veïns del municipi. Posa com a exemple el cas d'una dona que es va fer mal i «no podia sortir de casa seva perquè tenia un vehicle mal aparcat taponant-li l'entrada». Teixidó reconeix estar «fart» de la deixadesa que pateixen per part de l'òrgan gestor del parc natural, la Diputació de Barcelona.

L'alcalde del Brull, Ferran Teixidó, es va queixar que, des que el Filomena va emblanquinar el Montseny, el degoteig de visitants a Collformic, especialment durant la setmana passada, va ser «constant». «No és la massificació d'abans, però de gent en ve», va explicar, i va remarcar que es va veure obligat a fer de policia.

«Pregunto a la gent d'on ve i em responen de Granollers, Dosrius, la Garriga....», va dir, i va assegurar que «quan els expliques que allà no hi poden ser, alguns fan marxa enrere, però d'altres t'engeguen». A parer seu, el fet que el municipi no tingui policia local i la poca presència de Mossos fa que hi hagi gent que se «salti el confinament».

Si el dissabte la zona va viure «una treva», perquè una patrulla de Mossos va muntar un control proper, ahir l'aparcament de Collformic tornava a estar pràcticament ple abans del migdia.

L'alcalde del Brull assegura que se senten «deixats» per part de l'òrgan gestor del parc, la Diputació de Barcelona. A la manca de controls, va explicar, s'hi afegeix que «es va córrer» a netejar la carretera, un fet que no entén, «quan en teoria hi ha confinament municipal». De retruc, va afegir, la neu que es va acumular als vorals va fer que molts veïns que viuen en masies aïllades no poguessin sortir de casa fins a mitja setmana.

L'alcalde, a més, es va queixar del constant pas de motocicletes, bicicletes i persones de fora que passegen amb els gossos deslligats pel terme municipal. «Si des dels ajuntaments no fem un tuit de denúncia, des d'un despatx de Barcelona no se n'assabenten», va assegurar.