Salut immunitza els primers vacunats amb la segona dosi

Leocadia Peña, una dona de 85 anys que viu a la residència geriàtrica Nostra Senyora de la Ribera de la Pobla de Segur, es va convertir ahir diumenge en la primera catalana que ha rebut la segona dosi de la vacuna de Pfizer, de manera que serà també la primera a quedar immunitzada contra el coronavirus a Catalunya, el mateix dia que les dades indicaven una contínua i a l'alça propagació del virus. Cal recordar que la immunitat al virus s'adquireix una setmana després d'aquesta segona dosi.

Peña, que és veïna de les Valls d'Àneu (Lleida), va rebre la primera dosi de la vacuna el dia 27 de desembre, per la qual cosa ahir complia exactament 21 dies des de la primera injecció.

Després de rebre la segona dosi i els aplaudiments dels presents en el moment de la injecció intramuscular, l'anciana va comentar: «Estic igual que abans de començar». El moment de la vacunació de Leocadia Peña va estar immortalitzat per la retransmissió en directe de TV3. Després de la seva vacunació, la segona persona que va rebre la nova dosi de la vacuna va ser Rosa Vilanova, la directora de la residència.

Aquest és el primer dels 14 centres residencials de gent gran, discapacitats i salut mental que en la Regió Sanitària Alt Pirineu i Aran rebran la segona dosi de la vacuna en les pròximes setmanes, de la mateixa manera que ho faran les residències de la resta de regions de tot Catalunya.

La primera persona a Catalunya que va rebre la primera dosi de la vacuna, també el 27 de desembre, va ser Josefa Pérez, una dona gran resident al geriàtric Feixa Llarga de l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona). En el seu cas, serà inoculada amb la segona dosi avui, dilluns, segons va informar fa uns dies el secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon.

Europa confia ampliar el subministrament amb l'entrada al mercat de la vacuna de Moderna aquesta setmana, i possiblement amb la d'Oxford-AstraZeneca a partir del febrer, si obté l'aval.

Just quan Pfizer i BionNtech travessen dificultats per distribuir la vacuna tres setmanes després d'iniciar les entregues a la Unió Europea, dues noves vacunes podrien facilitar la campanya per evitar l'expansió del coronavirus, segons apunta l'experta del King's College, Penny Ward. «La vacuna de Moderna es pot utilitzar en centres de la comunitat, mentre que la de Pfizer està més restringida als hospitals», va dir, i va recordar els forts requisits de refrigeració d'aquesta última. La fàcil conservació de les dosis és una característica que la vacuna de Moderna comparteix amb la d'Oxford.