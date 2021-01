Washington enllesteix els preparatius per a la presa de possessió de Joe Biden com a 46è president dels EUA, un acte solemne als peus del Capitoli previst per al 20 de gener. Des de fa dies, i a conseqüència del fallit assalt al Capitoli, la capital dels EUA està blindada davant l'amenaça de més violència política organitzada.

La investidura de Biden és una de les proves de foc més decisives per a la democràcia nord-americana, amb la tensió en nivells màxims. A causa dels incidents del 6 de gener i també a la situació de pandèmia del coronavirus, la cerimònia serà tancada al públic i estarà plena de militars. A més, uns 25.000 soldats de la Guàrdia Nacional armats amb fusells, més del doble de les tropes desplegades a l'Afganistan, l'Iraq i Síria, patrullen a Washington aquests dies davant la possibilitat real de nous disturbis i intents de sabotejar la investidura de Biden.

L'acte no tindrà res a veure amb les cerimònies amb multituds festives d'altres temps. Se celebrarà a l'escalinata oest del Capitoli i concentrarà en pocs metres el nou president, senadors, donants, empresaris i altres membres del selecte grup dels comandaments de la nació més poderosa del món. La Comissió Conjunta del Congrés sobre Cerimònies d'Investidura és la responsable de coordinar els actes del 20 de gener, també la xifra d'assistents. Tradicionalment, els organitzadors reparteixen unes 200.000 invitacions, però en aquesta ocasió els congressistes només podran acudir amb un convidat i no hi haurà públic.

Trump no estarà en aquesta reduïda llista, encara que per decisió pròpia. Dos dies després que un grup de seguidors assaltés el Capitoli, va confirmar que no hi aniria, però sí que ho farà el seu vicepresident, Mike Pence, com a gest de respecte a Biden.

La intel·ligència nord-americana no vol repetir els errors del 6 de gener i ha acordat tancar els accessos al monumental National Mall, el Capitoli i algunes de les entrades a la ciutat de Washington durant la investidura del president electe.