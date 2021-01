Les automostres de PCR als centres han detectat fins ara l'1,7% de docents positius

Un total de 565 professionals educatius d'escoles i instituts de tot Catalunya han donat positiu en les proves PCR fetes en el marc del cribratge massiu amb automostra iniciat dilluns passat. Això suposa l'1,7% dels 32.892 testos realitzats fins ara, i que es continuaran fent durant les properes 3 setmanes fins a cobrir les 170.000 previstes. De moment, s'han fet l'automostra de forma voluntària pràcticament 2 de cada 10 docents.

Les dades les va donar a conèixer ahir la secretària general d'Educació, Núria Cuenca, i va dir que amb aquestes xifres a la mà «estem a uns nivells sostenibles i manejables pel que fa al sistema educatiu». Cuenca va matisar que aquestes automostres estan fent aflorar positius asimptomàtics als centres, la qual cosa fa pensar que els números continuaran empitjorant durant dues setmanes perquè es ve d'un període en què els centres han estat tancats i no s'han recollit dades. Tanmateix, va augurar que passat aquest temps la situació s'estabilitzarà «i s'anirà apropant al que és la realitat a la societat».

Cuenca també es va dirigir als professionals dels centres educatius, amb el missatge que les proves d'automostra «són molt senzilles de realitzar, via frotis nasal», i va recordar que tots els professionals s'estan realitzant les PCR de manera autònoma però a partir d'un tutorial. Va assegurar que «pels inputs que estem rebent de les proves, els professionals ho estan valorant molt positivament».

La secretària general d'Educació va recordar que en el primer trimestre la incidència de la covid als centres va ser inferior a la de la societat, i es va mostrar confiada que aquest patró es repetirà d'ara endavant. «Les dades i els experts en pediatria avalen que les escoles no suposen un amplificador de la pandèmia», va afegir Cuenca, i davant d'això sosté que «la comunitat educativa està compromesa i convençuda com nosaltres que la crisi la superarem amb les escoles obertes».

Normalitat per al 98% d'alumnes

En la línia de no tancar els centres educatius si no hi ha cap daltabaix, la secretària general d'Educació va posar ahir de relleu que «el 98% dels nostres alumnes estan anant a classe amb normalitat», i va reiterar que el segon trimestre del curs ha començat «amb l'objectiu de sempre, que és el de mantenir les escoles obertes». En aquest sentit, va remarcar que «les escoles han d'estar obertes perquè és l'única manera de mantenir la cohesió social i les oportunitats necessàries per superar la crisi».

Pel que fa als centres que ara hi ha confinats, Cuenca va destacar que en part es tracta d'escoles de dimensions petites, amb la qual cosa «tenir un positiu significa un confinament total». Així mateix, va recordar que l'inici d'aquest segon trimestre «ha estat marcat per una complexitat afegida», en referència al temporal Filomena, «que va afectar l'obertura de 53 centres, que avui ja estan tots oberts».

Pautes per a les portes obertes

Cuenca va recordar ahir que s'han enviat pautes a tots els centres per poder organitzar les jornades de portes obertes de cara a la preinscripció. En aquest sentit, es preveuen reunions de fins a 10 persones i 3 de personal propi del centre, que es facin fora de l'horari lectiu i amb cita prèvia. A més, es prendrà la temperatura a les famílies, que hauran de dur mascareta i guardar la distància de seguretat. Igualment, si és possible, les trobades es farien en espais a l'aire lliure o permanentment ventilats, i que després es desinfectaran.