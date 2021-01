El brot que afecta la residència de Solsona registra 21 morts

La Fundació que gestiona la residència d'avis de Solsona va informar ahir d'una nova defunció entre els seus interns. Així, en aquests moments ja són 21 les persones finades a causa del brot detectat a la residència Hospital Pere Màrtir Colomés a final d'any. A més, a dia d'avui hi ha 48 residents i 38 professionals positius per covid-19.

Pel que fa a l'afectació de la plantilla, ahir al matí es va dur a terme un nou cribratge a tot el personal de la residència, inclosos part dels professionals que van donar positiu en el darrer cribratge realitzat el passat 8 de gener. D'aquesta manera, l'equip humà de la residència va recuperant progressivament les professionals que estaven de baixa per covid-19, i ja són una dotzena les treballadores que s'han pogut reincorporar els darrers dies i descongestionar la feina de l'equipament.

Pel que fa al suport espiritual dels residents, Mn. Marc Majà, rector del Seminari de Solsona i vicari general, va començar ahir a col·laborar en l'acompanyament pastoral dels residents, segons va informar la Fundació.

Amb la voluntat d'aïllar el brot, oferir un millor servei als residents i esponjar el centre es va decidir traslladar 16 persones a la residència buffer, el Colisée d'Igualada fa uns dies. A dia d'avui no hi ha cap resident en hospitalització d'aguts i hi ha dues persones al sociosanitari de Solsona. A més, dos van decidir retornar als seus domicilis.