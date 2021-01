Grifols prova un fàrmac que donaria immunitat immediata contra el coronavirus

La multinacional d'hemoderivats Grifols va anunciar ahir que ha iniciat un assaig clínic amb un nou medicament que podria proporcionar immunitat immediata contra la covid-19. El fàrmac, una immunoglobulina anti-SARS-CoV-2 d'administració subcutània, oferiria protecció immediata després de l'exposició al virus i es podria utilitzar per protegir persones grans i personal sanitari, així com pacients immunodeficients en els quals la vacunació estigui contraindicada. Segons Grifols, el tractament es podria administrar en centres d'atenció primària després d'un resultat positiu en test, i així evitar ingressos hospitalaris. L'administració del medicament també ajudaria a contenir brots en llocs on no s'hagi iniciat la vacunació o no s'hi hagi estat completada. L'assaig, liderat pels investigadors Oriol Mitjà i Bonaventura Clotet, de l'Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona, començarà previsiblement el febrer i els primers resultats podrien conèixer-se a la primavera.