L'‘impeachment' a Trump fa ombra a l'ambiciós inici de mandat de Biden

Joe Biden iniciarà demà el seu mandat amb l'ambició de respondre al moment crític que viuen els Estats Units en els àmbits sanitari, econòmic i polític, però també amb un repte monumental: posar-se en marxa quan el Congrés ha decidit sotmetre Donald Trump al seu segon impeachment. El moment i la forma del judici polític al Senat encara no estan fixats, i la manera com es fixin marcarà l'arrencada de la presidència.

Les últimes hores s'ha evidenciat l'afmbició de Biden amb l'anunci de 12 mesures per als10 primers dies a la presidència. Entre aquestes hi ha el retorn a l'Acord de París per combatre l'emergència climàtica, posar fi al veto a ciutadans de països musulmans, dictar normes per a l'ús de mascaretes en edificis federals i altres per combatre la pandèmia. A més de decrets emparats en la seva autoritat executiva, enviarà al Congrés propostes legislatives, com un projecte de reforma de lleis de migració que permetrà la regularització d'11 milions de persones sense papers, o el pla per a un altre mastodòntic paquet d'ajut i rescat per la covid d'1,9 bilions de dòlars.

Amb tot, el repte més immediat per a Biden és que la complexa transició i la calma amb què s'han agafat els republicans al Senat les vistes i les confirmacions de nomenats, que no arrenquen fins avui, l'han deixat de moment sense membres clau del seu gabinet i altres alts càrrecs. I tant el procés d'exàmens i ratificacions com altres prioritats legislatives ara pengen de l'impeachment. Públicament Biden ha expressat la idea que el Senat, que ha de començar el judici quan rebi l'article que acusa Trump d'«incitació a la insurrecció», desdobli la seva activitat i compatibilitzi el judici polític a Trump amb les seves altres activitats normals, una possibilitat per a la qual faria falta l'improbable consens dels 100 senadors, incloent-hi els 50 republicans. Amb tot, en privat, el president electe ha deixat en mans de líders com la presidenta de la Cambra Baixa, Nancy Pelosi, l'estratègia de com cal procedir.

Una possibilitat és que Pelosi retardi l'enviament de l'article de l'impeachment fins al dia 25 o fins i tot més per prioritzar la confirmació del gabinet, on Biden té interès a situar com més aviat millor els secretaris de Defensa, Seguretat Nacional, Tresor i Estat, així com responsables d'intel·ligència. Altres interrogants sacsegen el procés. Alguns demòcrates volen que el judici polític sigui ràpid, no només per facilitar la feina legislativa sinó també per forçar els senadors republicans a mullar-se amb el seu vot de condemna o exoneració abans que passi la indignació amb Trump per l'assalt al Capitoli que va instigar.

Els managers nomenats per Pelosi també podrien optar per cridar testimonis o reclamar documents, que donaria potència al procés encara que també amenaça de prolongar-lo. Els tres impeachments anteriors en la història van durar 83, 37 i 21 dies. Les decisions finals estan en mans de Pelosi, dels managers i de Mitch McConnell i Chuck Schumer. El líder republicà de l'actual majoria al Senat i el demòcrata, que li donarà el relleu en el control de la Cambra Alta quan prenguin possessió els dos senadors demòcrates de Geòrgia, estan negociant sobre l'impeachment però també han de dissenyar les regles de la legislatura de l'inusual Senat, on només el vot de la vicepresidenta Kamala Harris dona la majoria als demòcrates en un Senat dividit 50-50.