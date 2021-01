El nombre de grups escolars confinats en l'inici del trimestre triplica els de l'arrencada del curs

L'afectació de la covid-19 en la primera setmana del segon trimestre escolar a la Catalunya Central ha estat més intensa que en l'arrencada del curs. Tanmateix, l'impacte a les aules segueix sent, per ara, molt baix. Segons les dades que ofereix el portal web Traçacovid (activat des de principi de curs pel departament d'Educació), les comarques del Bages, Berguedà, Moianès, Solsonès, Anoia i Osona han completat la primera setmana amb escoles obertes després de les vacances de Nadal amb un total de 88 grups confinats per la detecció d'algun positiu, repartits entre 62 centres i una afectació de 1.954 persones (que inclou alumnes, personal docent i altres professionals).

Atès que tots els centres (escoles de primària, instituts i llars d'infants) van reprendre l'activitat el passat 11 de gener amb el comptador a zero, és a dir, sense grups confinats ja que fins a aquell dia no hi va haver contactes dels grups-classe, una referència per veure quin grau d'incidència hi ha hagut aquests set dies és comparar-ho amb la primera setmana de curs (la del 14 al 20 de setembre), que va arrencar en les mateixes condicions.

I el que ens diu una primera lectura comparativa és que en aquesta setmana inicial del segon trimestre el nombre de grups confinats és més del triple que en la de començament de curs a les comarques de la Catalunya Central.

En concret, s'ha tancat la setmana amb 87 grups confinats entre les sis demarcacions, mentre que la primera de setembre es va cloure amb un balanç global de 26. La xifra se situa just per sobre de la que hi havia a la segona setmana de curs (27 de setembre), quan n'eren 84. Ara bé, cal contextualitzar l'impacte d'aquesta dada.

Entre els centres del Bages, Berguedà, Moianès, Solsonès, Anoia i Osona sumen 5.201 grups classe, la qual cosa suposa que els que hi ha en aquests moments confinats equivalen a l'1,6% del total. De fet, hi ha dues d'aquestes comarques que, segons aquesta última actualització, no tenien cap centre afectat: el Moianès i el Solsonès.

Per contra, també cal subratllar que a la primera setmana de setembre, els casos de grups confinats van ser sobretot importants a Osona (llavors en van tenir 26), i ara és també la demarcació que en té més, però amb una xifra gairebé idèntica (25).

En canvi, on es produeix una diferència més important a l'alça en aquesta comparativa entre els dos períodes és al Bages, el Berguedà i l'Anoia. Entre les tres, a la primera setmana del curs sumaven tres grups confinats (2 al Bages, 1 a l'Anoia i cap al Berguedà). En canvi, en aquesta arrencada del segon trimestre en sumen 37 (18, 13 i 6, respectivament).

Ara bé, hi ha un altre matís important en aquestes xifres. Si sumem totes les comarques de l'àrea d'influència de Regió7 (és a dir, també la Cerdanya, l'Alt Urgell i els 7 municipis del Baix Llobregat Nord) ens dona que en la primera setmana s'han hagut de confinar a les escoles un total de 1.954 persones (alumnes i professionals), però que en aquests grups hi ha fins ara un total de 111 positius de covid. És a dir, el 5,6% de les persones afectades pels confinaments.

Cal recordar que el primer trimestre escolar a la Catalunya central, tal i com va explicar aquest diari (vegeu edició del 29 de desembre) va tenir una mitjana setmanal de grups confinats del 2,2% respecte del total que hi ha en tota aquesta demarcació. El departament fa balanços setmanals, atès que els grups es confinen i es desconfinen. En el pic màxim d'incidència, mai no es va superar el 5% del total. Aquesta punta es va donar la setmana del 26 d'octubre a l'1 de novembre, quan a la Catalunya Central hi va haver 239 grups confinats.

Incidència de les automostres

El fet que en aquest inici de segon trimestre hi hagi un nombre sensiblement més elevat de grups confinats que en la primera setmana del curs pot venir motivat per diferents factors. D'una banda, el fet que venim de les vacances de Nadal, que els experts han coincidit ha assenyalar que seria un període complicat per a la gestió de la pandèmia, ja que ha propiciat trobades familiars en espais tancats. Fonts del departament d'Educació han subratllat sovint que l'escola reflexa la situació general, i en aquest cas ens trobem, fora de les aules, en un pic àlgid de la transmissió de la malaltia. Un altre factor que també cal tenir en compte, però, és que amb l'arrencada d'aquest segon trimestre el departament també ha posat en marxa la distribució de les automostres per fer tests intensius entre tot el personal professional dels centres educatius, la qual cosa molt probablement també propicia que aflorin més positius (una part dels quals haguessin pogut passar desapercebuts), que immediatament obliguen a decretar un confinament en els grups-aula que hi estan en contacte.

Pel que fa a les dades generals, al conjunt de Catalunya els grups escolars confinats per covid-19 eren ahir 1.650, 593 més que en el darrer balanç, segons les dades del departament d'Educació. Representen el 2,29% del total. Hi ha 41.085 persones confinades, 14.180 més que en el darrer balanç.