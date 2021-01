Una professora admet pressions de l'entorn de Cifuentes per falsificar el màster

La primera acusada a declarar davant el tribunal que jutja l'expresidenta madrilenya Cristina Cifuentes pel cas Màster no li va posar les coses fàcils per quan divendres li arribi el torn de comparèixer. Cecilia Rosado, directora del Màster en Dret Autonòmic i Local de l'Institut de Dret Públic, associat a la Universitat Rei Joan Carles, que se suposa que Cifuentes va cursar el 2012, va explicar que es va sentir tan pressionada pel seu cap, el catedràtic Enrique Álvarez Conde, i per l'assessora de la comunitat de Madrid María Teresa Feito, que va fer una acta d'avaluació del treball de fi de màster (TFM) de la política, tot i creure que mai va existir. En una de les trucades, Feito li va dir: «Si no m'envies l'acta, Cifuentes us matarà a vosaltres i al rector».