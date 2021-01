Trump planeja concedir cent indults el seu últim dia com a president

El president dels EUA, Donald Trump, preveu emetre al voltant d'uns 100 indults i commutacions de penes el seu últim dia en el càrrec, el pròxim 20 de gener, entre els quals no s'inclourà ell mateix. Entre els beneficiats pel perdó presidencial hi haurà el raper Lil Wayne, segons fonts citades per l'agència Reuters. Les mateixes fonts apunten que Trump no inclourà en aquests indults ni el seu advocat, Rudy Giuliani, ni el seu exassessor Steve Bannon. El president sortint ha descartat perdonar-se a si mateix o a membres de la seva família.

A més de Lil Wayne –condemnat per drogues i possessió d'armes–, entre els perdonats figura l'expresident de l'Assemblea Legislativa de Nova York Sheldon Silver (demòcrata), condemnat per corrupció el 2015.

La Casa Blanca va fer una reunió aquest diumenge per confeccionar aquesta llista d'indults. El mandatari sortint, que havia estat firmant un gran nombre de perdons i commutacions de penes a un ritme constant durant Nadal, va parar de fer-ho en els dies previs i posteriors als disturbis del 6 de gener, quan es va produir l'assalt al Capitoli.

Segons la CNN, diversos assessors de Trump van assegurar que el president s'havia centrat durant aquells dies en el recompte del Col·legi Electoral, cosa que li va impedir prendre decisions finals sobre els indults. Els funcionaris de la Casa Blanca esperaven que es reprengués aquest treball després del 6 de gener, però Trump va decidir no fer-ho després que se'l culpés d'incitar els disturbis.

Inicialment, dues llistes amb persones indultades ja estaven preparades per aplicar-se, una al final de la setmana passada i un altre dimarts. Ara, els funcionaris esperen que aquesta última llista de diumenge sigui l'única que quedi, llevat que Trump decideixi en l'últim minut incloure-hi modificacions.

S'espera que l'últim lot d'accions de clemència inclogui una combinació d'indults orientats a la reforma de la justícia penal i d'altres de més controvertits, obtinguts o distribuïts a aliats polítics, segons la CNN.

Els indults són un dels elements que Trump ha de completar abans que acabi la seva presidència i la deixi en mans del demòcrata Joe Biden.