La UE es proposa haver vacunat el 80% dels majors de 80 anys i sanitaris al març i el 70% de la població a l'estiu

La Unió Europea es proposa haver vacunat el 80% dels majors de 80 anys, sanitaris i personal de les residències al març i el 70% de la població a l'estiu. Aquest és l'objectiu que ha marcat la Comissió Europea aquest dimarts en un intent per apressar als estats a vacunar davant les "diferències significatives" en el ritme de vacunació al bloc europeu. Per ara, la UE ha administrat la primera dosi a poc més d'un 1% de la població. D'altra banda, l'executiu europeu ha demanat als estats un acord per crear "certificat de vacunació" europeu abans de finals de mes. El document serviria per homologar la immunització entre "els sistemes sanitaris de la UE" i eventualment a escala mundial en coordinació amb l'Organització Mundial de la Salut.

La CE s'obre a utilitzar-lo com a "passaport de vacunació" com a alternativa de les quarantenes o PCR, però deixa per més endavant aquesta qüestió, malgrat la pressió del lobby de les aerolínies que veu "urgent" el document per reactivar el sector.

Per ara els estats de la UE discrepen sobre l'ús d'un "passaport de vacunació" de la covid-19 per viatjar i prefereixen prioritzar la creació d'un certificat "per motius mèdics". Així, s'espera que les capitals impulsin primer aquest document abans de decidir sobre la seva utilitat per facilitar la mobilitat al bloc europeu.



Objectiu del 70% de vacunació



En les recomanacions publicades aquest dimarts, la Comissió Europea insta els estats a accelerar la vacunació per cobrir un 70% de la població a l'estiu. "Podria ser un punt d'inflexió en la lluita contra la covid-19", apunta la presidenta de la Comissió Europea, Ursula Von der Leyen. El govern espanyol ja es va marcar aquest objectiu a finals de desembre.

Brussel·les ha afegit aquest dimarts un objectiu a curt termini: la vacunació d'almenys un 80% dels majors de 80 anys i del personal sanitari i de les residències.

L'eurocomissaria de Salut, Stella Kyriakides, ha assegurat que aquests objectius són assumibles. Segons el vicepresident de la CE Margaritis Schinas, Brussel·les confia que el subministrament serà suficient per poder assolir l'objectiu del març. "A finals de març hi haurà una quantitat impressionant de dosis per distribuir", ha afegit.



Desigual ritme de vacunació



Dinamarca, Malta Eslovènia i Espanya lideren la cursa per vacunar la població contra la covid-19 a la Unió Europea, que va iniciar la campanya el 26 de desembre. Segons les últimes dades recopilades per la Universitat d'Oxford aquesta setmana, les autoritats daneses han vacunat gairebé un 3% de la població amb la primera dosi de la vacuna, mentre que les malteses, eslovenes i espanyoles entorn d'un 2%. Segons dades de la Generalitat, Catalunya també ha vacunat un 2% de la població amb la primera dosi.

Per contra, França, República Txeca, Holanda i Bulgària estan a la cua en la campanya europea de vacunació, ja que menys del 0,7% dels habitants ha rebut la primera dosi. D'altres com Alemanya, Polònia o Portugal no arriben a l'1,5% de la població.

La vacunació completa amb una segona dosi és molt inicial, ja que ni tan sols el 0,01% dels habitants estan immunitzats per la vacuna.

A escala mundial, Israel destaca per la ràpida administració de la vacuna entre els seus ciutadans. Gairebé un 25% ja ha rebut la primera dosi de la vacuna i un 4,5% la segona, segons la web Our World in Data de la Universitat d'Oxford. El segueixen els Emirats Àrabs Units (17,41%), Bahrain (8,32%) i el Regne Unit (5,98%). Els britànics van començar a vacunar gairebé tres setmanes abans que els europeus.



Mesures tercera onada

Pel que fa a la situació actual, la CE desaconsella realitzar "viatges no essencials" fins que la situació epidemiològica millori "considerablement". A més, demana als estats que continuïn demanant test PCR per viatjar des d'àrees amb una alta incidència de variants del virus que siguin "preocupants".

"Els estats han d'actualitzar les seves estratègies de tests per tenir en compte les noves variants", afegeix la CE.