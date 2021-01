Vergés reclama al Govern central més vacunes i ja hi ha 2.809 ingressats per covid

La consellera de Salut, Alba Vergés, va demanar ahir al Govern espanyol que es preocupi d'aconseguir vacunes perquè Catalunya «ja no en té més» per posar, i l'administració de les segones dosis segueix i ja hi ha 2.809 malalts de covid-19 ingressats als hospitals.

La primera persona vacunada contra la covid-19 a Catalunya, Josefa Pérez, una anciana de 89 anys resident al geriàtric Feixa Llarga de l'Hospitalet de Llobregat, va rebre ahir la segona i definitiva dosi de la vacuna de Pzifer, i d'aquí a set dies estarà immunitzada contra la malaltia. La primera dosi la va rebre el 27 de desembre a la residència pública on viu, enmig d'un gran desplegament mediàtic per ser la primera persona que la rebia a Catalunya. Menys sort ha tingut la primera vacunada de la província de Tarragona, que no va poder ahir la segona dosi perquè la seva planta de la residència Mare de Déu de la Mercè està en aïllament preventiu per covid-19, cosa que desaconsella la seva vacunació, segons el Departament de Salut. Aquesta setmana es preveu vacunar tots els ancians que viuen en residències geriàtriques, fins i tot als quals estan en centres classificats com a vermells, en els quals hi ha un brot no controlat de coronavirus, segons la consellera de Salut.

Vergés va explicar que ahir havien arribat menys de la meitat de les vacunes de Pfizer previstes inicialment, unes 28.400 de les 60.000 anunciades, per la qual cosa s'haurà de donar prioritat a les segones dosis per no trencar el cicle de la immunització. Per això, va reclamar al Govern de Pedro Sánchez que es preocupi de la seva interlocució davant la Comissió Europea per garantir l'arribada de les vacunes. La setmana vinent arribarà a Catalunya, a més de la de Pfizer, un segon enviament de la vacuna de Moderna, unes 8.500 dosis, que es posaran als centres hospitalaris que disposen dels congeladors necessaris per a la seva conservació.

Mentre les vacunes arriben i s'administren als col·lectius vulnerables, els indicadors epidèmics a Catalunya mostraven ahir els primers símptomes que les mesures restrictives comencen a fer efecte, amb una disminució del risc de rebrot, de la velocitat de contagis i de la positivitat, tot i que encara creix el nombre de persones hospitalitzades i els morts segueixen augmentant.

D'altra banda, Vergés va dir que les vacunes no es poden desaprofitar perquè «són un bé escàs» i només es poden administrar als col·lectius als quals s'ha donat prioritat, arran del cas de Riudoms, en què l'alcalde i un regidor van ser vacunats, tot i que no va entrar a valorar-lo específicament.